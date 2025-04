Liga Konferencji: Real Betis - Jagiellonia Białystok. Wynik meczu. Kto wygrał?

To kolejny wielki test dla białostoczan, którzy po wyeliminowaniu Cercle Brugge stają przed kolejnym wyzwaniem z najwyższej półki. Pierwszy mecz odbędzie się w Sewilli, gdzie podopieczni trenera Adriana Siemieńca spróbują przeciwstawić się zespołowi z absolutnego europejskiego topu. Rewanżowy pojedynek tydzień później rozgrzeje do czerwoności trybuny stadionu przy Słonecznej.

Zespół z Andaluzji nieprzypadkowo uważany jest za jednego z faworytów całych rozgrywek. Ekipa Manuela Pellegriniego zajmuje obecnie szóstą lokatę w La Liga, a ostatnią porażkę w meczu o stawkę poniosła jeszcze w lutym. W miniony weekend Betis udowodnił świetną formę, remisując na Camp Nou z Barceloną, w składzie której wystąpili m.in. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Jagiellonia jednak nie ma zamiaru składać broni. W dwumeczu 1/8 finału pokazała charakter - po efektownej wygranej 3:0 w Białymstoku, mimo trudnych warunków w Brugii, potrafiła dowieźć korzystny wynik i przypieczętować awans do najlepszej ósemki. Betis w tej fazie nie miał litości dla portugalskiej Vitorii - po remisie 2:2 na wyjeździe, w rewanżu rozbił rywala 4:0, udowadniając, że celuje w finał we Wrocławiu.

Stawką tej konfrontacji jest awans do półfinału Ligi Konferencji UEFA. Na zwycięzcę czeka potyczka z lepszym z pary Celje - Fiorentina. Finał rozgrywek odbędzie się 28 maja we Wrocławiu - to dodatkowy smaczek dla polskich kibiców, którzy z nadzieją patrzą na postępy białostockiego klubu.

Betis - Jagiellonia Białystok. Wynik meczu. Kto wygrał?

O tym, kto wygrał mecz Real Betis - Jagiellonia dowiemy się w czwartek 10 kwietnia w godzinach wieczornych. Początek spotkania o godzinie 21:00. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 20:00 w Polsacie Sport Premium 2. Transmisja meczu od 20:50 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 2. Po spotkaniu zapraszamy na pomeczowe studiu w Polsacie Sport Premium 2. Całość do zobaczenia również na Polsat Box Go.