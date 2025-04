Paweł Ślęzak: Kiernan, grałeś już na tym stadionie jako zawodnik Leicester City. Jak wspominasz spotkanie z Legią na Łazienkowskiej i atmosferę?

Kiernan Dewsbury-Hall: Tak, atmosfera była niesamowita. Muszę okazać uznanie kibicom, to był jeden z najlepszych meczów, jeśli chodzi o atmosferę, w jakich grałem. Jestem podekscytowany, że mogę tu wrócić, znowu tego doświadczyć. To może być dobry mecz, czuję ekscytację.

Jaka Twoim zdaniem jest najgroźniejsza broń Legii?

Myślę, że to po prostu bardzo dobry zespół. Przeprowadziliśmy długą analizę, więc wiemy gdzie są groźni. Chodzi o to, aby zniwelować atuty Legii i narzucić swój sposób grania.

Którzy zawodnicy Legii są Twoim zdaniem kluczowi?

Miałem przyjemność grać z Bartoszem Kapustką w Leicester, dlatego wiem, że to dobry zawodnik, utalentowany technicznie. Poza tym co najmniej dwóch piłkarzy Legii to silni, atletyczni zawodnicy. Nie podchodzimy lekko do tego meczu, wiemy, że będzie ciężko.

W tym sezonie więcej grasz w pucharach niż w Premier League. Jak myślisz, jaki jest tego powód?

Mamy mocny, bardzo utalentowany zespół. Gramy w tym sezonie wiele spotkań i chcemy być pewni, że w każdym z nich, w każdych rozgrywkach zagramy najlepszym składem. Ja gram najwięcej w Lidze Konferencji i cieszę się każdym spotkaniem w Europie. To zawsze coś świetnego grać w takich rozgrywkach, doświadczać czegoś nowego i pojawiać się na takich stadionach. Dlatego w czwartek nie będzie inaczej, to na pewno będzie dobry wieczór.

Grałeś już w meczach Ligi Europy i Ligi Konferencji. Jak bardzo chcesz w przyszłości zagrać w Lidze Mistrzów?

Oj, bardzo mocno. Co ma się jednak stać w przyszłości, to stanie się wtedy. W tym momencie jestem jednak w 100 procentach skoncentrowany na tych rozgrywkach i na tym, co wydarzy się w czwartek. Chcemy dojść jak najdalej w Lidze Konferencji. Dwumecz z Legią będzie trudnym testem i damy z siebie wszystko.

