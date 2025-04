Piłkarz Chelsea popamiętał kibiców Legii. Już raz tu był. Teraz o tym opowiedział

Przed pierwszym spotkaniem ćwierćfinałowym 26-latek rozmawiał z dziennikarzami i wspominał swój pierwszy przyjazd do Warszawy. Anglik miał już okazję zagrać na stadionie Legii i doskonale pamięta, jak wielkim wsparciem dla piłkarzy są kibice.

- Pamiętam to doskonale, atmosfera była niesamowita. Szacunek dla kibiców Legii. Każdy piłkarz powinien przeżyć takie coś – powiedział Kiernan Dewsbury-Hall podczas konferencji prasowej.



Angielski pomocnik po raz pierwszy na mecz do Warszawy przyleciał w 2021 roku, kiedy to jeszcze w barwach Leicester City mierzył się z Legią w Lidze Europy.



- Kibice gospodarzy na pewno będą wspierać swoją drużynę, ale my możemy to wykorzystać. Legia ma wielu oddanych fanów. Już nie mogę się doczekać, by ponownie doświadczyć tej atmosfery. Atmosfera w Polsce różni się od tej na stadionach w Anglii i to jest niesamowite jeśli chodzi o europejskie rozgrywki, że właśnie tej atmosfery innych stadionów można doświadczyć. Nauczyłem się dzięki temu gry dla dużej publiczności, a to pomaga – powiedział zawodnik Chelsea.



