Polska wygrała ze Szwajcarią w Pucharze Billie Jean King!

30. w światowym rankingu Linette z plasującą się na 93. pozycji rywalką nie miała większych problemów. W pierwszym secie walka gem za gem toczyła się do stanu 4:4. Dwa kolejne padły łupem Polki.

ZOBACZ TAKŻE: Djoković przeprosił kibiców. Był wściekły na samego siebie

Od początku drugiej partii 33-letnia poznanianka grała tak, jak skończyła poprzednią, czyli bardzo dobrze i po kilkunastu minutach prowadziła 3:0. Golubic co prawda odrobiła stratę, ale od stanu 3:3 zaczęła się dominacja Linette, która nie oddała już Szwajcarce nawet gema.

Znacznie bardziej zacięty był mecz Kawy z Teichmann. 32-latka do Radomia dotarła z Bogoty, gdzie rozegrała jeden z najlepszych turniejów w karierze. W stolicy Kolumbii przegrała dopiero w finale z reprezentantką gospodarzy Camilą Osorio. Dzięki temu w światowym rankingu awansowała na 156. miejsce. Pięć lat młodsza Teichmann plasuje się na 96. pozycji.

Pierwszy set można określić jako niewykorzystana szansa Kawy. Polka prowadziła w nim już 5:3, ale przegrała cztery kolejne gemy. W drugiej partii pochodząca z Krynicy-Zdroju zawodniczka takiego błędu już nie popełniła. Również wygrywała 5:3, ale tym nie dała się przełamać i wyrównała stan meczu.

Trzeci set to popisowa gra Kawy. Zaczęła go od prowadzenia 3:0 i choć rywalka wygrała dwa kolejne gemy, to Polka na więcej jej nie pozwoliła. Po ponad dwóch godzinach gry mogła się cieszyć ze zwycięstwa.

Każde ze spotkań w Radomiu składa się z dwóch meczów singlowych i jednego deblowego.

BS, Polsat Sport, PAP