To już pewne! Będzie kolejny polski zespół w europejskich pucharach

Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa z dużym powodzeniem radzą sobie w tym sezonie na europejskim podwórku. Obie ekipy najpierw przebrnęły kwalifikacje do Ligi Konferencji, a następnie awansowały do fazy play-off. Na tym jednak nie koniec. Aktualni mistrzowie Polski w barażach wyeliminowali TSC Backę Topola, a później odprawili Cercle Brugge. "Wojskowi" natomiast pokonali Molde.

Tym samym obie drużyny znalazły się w ćwierćfinale trzeciego co do ważności europejskiego pucharu. Przed Jagiellonią i Legią ekscytujące mecze. "Duma Podlasia" o 21:00 zmierzy się bowiem z Realem Betis, natomiast klub ze stolicy o 18:45 będzie rywalizował z Chelsea, dwukrotnym zdobywcą Ligi Mistrzów. To wielkie wydarzenie dla piłkarzy obu ekip, ale z pewnością nie złożą oni broni.

Występy Jagiellonii i Legii oraz wyniki pozostałych polskich drużyn w poprzednich latach złożyły się na historyczny awans polskiej ligi w rankingu UEFA. Ekstraklasa jest już na 15. miejscu i wiadome jest, że po zakończeniu trwającego sezonu gorzej nie będzie. Możliwy jest za to awans - przed nami plasują się Szkoci i Austriacy, którzy w rozgrywkach mają jeszcze kolejno Rangers i Rapid Wiedeń.

Taka pozycja w całym zestawieniu ma pozytywne efekty dla polskiej piłki. Od sezonu 2026/2027 będziemy mogli oglądać aż pięć naszych zespołów w eliminacjach europejskich pucharów: dwa w Lidze Mistrzów, jeden w Lidze Europy i dwa w Lidze Konferencji.

Póki co patrzymy jednak na to, co jest tu i teraz. Jagiellonia i Legia przystępują do wielkich spotkań na międzynarodowym podwórku. Przed zespołami znaczące wyzwania, lecz obie ekipy zapowiadają walkę.

