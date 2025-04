Ważna nauczka Wisły Kraków. Jop postawił sprawę otwarcie. "To będzie kluczem”

Pokonując Chrobrego Głogów 2-1, Wisła Kraków wydłużyła swą serię ligowych zwycięstw do trzech z rzędu. W tym sezonie taka sztuka udała się jej tylko raz – na przełomie września i października ubiegłego roku. Jej trener Mariusz Jop po środowym meczu wskazał, co będzie kluczem w walce o powrót do Ekstraklasy.