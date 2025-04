Wyjątkowy przekaz Ukrainki. "Chcę podziękować Idze Świątek i wszystkim Polakom"

W 2022 roku doszło do wyjątkowego wydarzenia. Iga Świątek zorganizowała charytatywny event "Iga i Przyjaciele dla Ukrainy", podczas którego zebrano 2,5 miliona złotych dla naszych pochłoniętych wojną sąsiadów. W pokazowych meczach na korcie wystąpili wtedy sama pięciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, Agnieszka Radwańska, Serhij Stachowski i Martyn Pawelski. Gośćmi specjalnymi byli natomiast Andrij Szewczenko oraz Elina Switolina.

Ukraińska tenisistka nie brała jednak wtedy udziału w rywalizacji sportowej z powodu ciąży. Była za to sędzia rywalizacji między Świątek a Radwańską, którą 6:4 zwyciężyła nieaktywna już wtedy krakowianka. Switolina wróciła do tamtych pięknych wydarzeń przed kamerą Polsatu Sport.

- Pamiętam. To było wspaniałe wydarzenie na rzecz Ukrainy, które organizowała Iga Świątek. Byłam wtedy w ciąży i zapamiętam to spotkanie jako wyjątkowe chwile. Jestem bardzo wdzięczna za zorganizowanie takiego eventu. Chcę też podziękować Idze oraz wszystkim Polakom, którzy wspierają Ukrainę w tak trudnym dla niej czasie - zwróciła się do nas Ukrainka.

Po trzech latach Switolina wróciła do naszego kraju. Tym razem już w roli zawodniczki. Wystąpi bowiem w turnieju kwalifikacyjnym do finałów Pucharu Billie Jean King Cup i zagra z flagą na piersi. To zdecydowanie inne zmagania niż te, które na co dzień odbywają się w ramach cyklu WTA.

- To duża odpowiedzialność i presja, ale ja lubię tego rodzaju presję. Czuję, że dzięki niej jestem jeszcze bardziej zmotywowana. Teraz w tych trudnych dla Ukrainy czasach chcemy dawać naszym rodakom zwycięstwa i powody do radości naszymi małymi osiągnięciami - przyznała tenisistka urodzona w Odessie.

W Radomiu Ukraina zmierzy się z Polską i Szwajcarią. Pod nieobecność Igi Świątek czy Magdaleny Fręch w naszej ekipie oraz Belindy Bencic wśród Helwetek, to właśnie podopieczne Ilji Marczenko są faworytkami zmagań.

- Mamy dobry zespół, ale dla nas ważne jest po prostu to, by jak najlepiej przygotować się do tej rywalizacji. Zespoły w naszej grupie są dosyć mocne. My postaramy się zagrać dobrze, pokazać z jak najlepszej strony. To nasz cel. W rywalizacji drużynowej nigdy nie wiesz, czego możesz się spodziewać, z czym będziesz się mierzyć, więc musimy być dobrze przygotowane - stwierdziła Switolina.

W naszej reprezentacji liderką będzie Magda Linette. Poznanianka już czterokrotnie grała przeciwko Switolinie. Za każdym razem były to zacięte pojedynki. Polka zwyciężyła tylko raz (Wimbledon 2021), a w pozostałych górą była Ukrainka, która triumfowała w ich ostatnim bezpośrednim starciu - podczas Wimbledonu 2024.

- To twarda zawodniczka i trudna rywalka. Spodziewam się wielkiej walki. Będzie to kolejna bitwa, w której postaram się zagrać swój najlepszy tenis - oceniła Switolina, która ma również nadzieję na doping swoich rodaków w Radomiu.

- Spodziewamy się, że przyjdzie wielu kibiców. Czekamy na nich i liczymy na ich doping i wsparcie. Kibice potrafią ponieść cię do zwycięstwa, pomóc ci, gdy przeżywasz na korcie trudne chwile, a więc tak - czekamy na wsparcie fanów - zakończyła.

Puchar Billie Jean King w Radomiu - terminarz:

Czwartek, 10 kwietnia: Polska - Szwajcaria, godz. 15:00

Piątek, 11 kwietnia: Polska - Ukraina, godz. 15:00

Sobota, 12 kwietnia: Szwajcaria - Ukraina, godz. 15:00

Transmisja zmagań z turnieju kwalifikacyjnego w Radomiu na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.