ATP w Monte Carlo: Carlos Alcaraz - Arhur Fils. Relacja live i wynik na żywo

Zawody rangi ATP Tour 1000 w Monte Carlo to pierwsza wielka impreza w okresie gry na nawierzchni ziemnej. Co roku ma ona wyjątkowy klimat. Zmagania nad Morzem Liguryjskim wkraczają w decydujące fazy. W jednym z ćwierćfinałowych pojedynków zagrają Carlos Alcaraz i Arthur Fils.

ZOBACZ TAKŻE: Puchar Billie Jean King: Polska - Ukraina. Transmisja TV i stream online

Rozstawiony z "2" Hiszpan w pierwszej rundzie miał wolny los. Turniej rozpoczął od 1/16 finału, gdzie wyeliminował Francisco Cerundolo, ale nie bez kłopotów. "Carlitos" musiał gonić wynik, bowiem pierwszy set padł łupem przeciwnika (6:3). W kolejnych dwóch czterokrotny mistrz wielkoszlemowy był już bezkonkurencyjny - triumfował 6:0, 6:1. Inny przebieg miało starcie Alcaraza z Danielem Altmaierem. W nim od początku inicjatywę miał wyżej notowany tenisista i odniósł wiktorię 6:3, 6:1.

Fils (turniejowa "15) natomiast rywalizację nad Lazurowym Wybrzeżem otworzył od pierwszej fazy i także musiał gonić wynik. Ostatecznie po zaciętym meczu pokonał 6:7(3), 6:4, 6:2 Tallona Griekspoora. Następnie już bez problemów odprawił odpowiednio Flavio Cobollego (6:2, 6:4) oraz Andrieja Rublowa (6:2, 6:3). Francuz w szczególności w potyczce z grającym pod neutralną flagą Rosjaninem wyglądał znakomicie. To on dyktował warunki, prezentował bardzo wysoki poziom, trafiał forhendem, a jeśli przychodziły pomyłki, to nie były to dłuższe kryzysy.

Alcaraz i Fils to zdecydowanie jedni z najlepszych zawodników młodego pokolenia. Ten pierwszy - z rocznika 2003 - odniósł już wiele znaczących sukcesów. Drugi - urodzony w 2004 - nadal na nie czeka, jednak wydaje się, że są one tylko kwestią czasu. Do tej pory Hiszpan i Francuz nigdy nie mierzyli się ze sobą, stąd ekscytacja spotkaniem jest jeszcze większa.

Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Arhur Fils na Polsatsport.pl.