BJK Cup: Maja Chwalińska - Elina Switolina. Relacja live i wynik na żywo

Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła kwalifikacje do finałów Pucharu Billie Jean King 2025. W pierwszej potyczce podczas turnieju eliminacyjnego w Radomiu podopieczne Dawida Celta odniosły triumf 3:0 ze Szwajcarkami.

Teraz Biało-Czerwone mierzą się z Ukrainą, dla której natomiast jest to początek zmagań. W drugim meczu tego spotkania zagrają Maja Chwalińska i Elina Switolina.

Polka notuje serię trzech porażek w singlu. Ostatni raz triumfowała 21 marca z Elsą Jacquemot w ćwierćfinale zawodów WTA 125 w Antalyi.

W deblu natomiast Chwalińska zdążyła się już zaprezentować przed publicznością w Radomiu podczas Pucharu Billie Jean King. W parze z Martyną Kubką zwyciężyła 6:3, 4:6, 6:2 z Jil Teichmann i Celine Naef.

Switolina z kolei poprzednio występowała w imprezie WTA 1000 w Miami. Tam odpadła w czwartej rundzie po porażce 6:7(5), 3:6 z Igą Świątek.

Co ciekawe, dla Switoliny nie jest to pierwsza wizyta w Polsce. W 2022 roku brała udział w charytatywnym wydarzeniu "Iga i Przyjaciele dla Ukrainy", z którego dochód przeznaczony został na pochłoniętą wojną Ukrainę. Tenisistka z Odessy nie brała jednak wtedy udziału w pokazowych spotkaniach, ponieważ była w ciąży. Sędziowała za to mecz Świątek z Agnieszką Radwańską, który 6:4 wygrała krakowianka.

Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Elina Switolina na Polsatsport.pl.