Kaczor-Bednarska: Walka o medale trwa niemal wszędzie

We włoskiej serie A1 doczekaliśmy się rywalizacji finałowej, gdzie zmierzy się klub Joanny Wołosz i Martyny Łukasik: Prosecco Doc Imoco Conegliano z podopiecznymi Stefano Lavariniego, Vero Volley Milano, gdzie statystykiem jest Kacper Duda. Patrząc na bilans spotkań obu zespołów w tym sezonie, można się spodziewać ciekawej rywalizacji, choć mimo wszystko z mocnym wskazaniem na Imoco jako faworyta.

Drużyna Daniele Santarellego walczy w tym roku o powtórzenie sukcesów z ubiegłego sezonu, a mianowicie zdobycia poczwórnej korony. Czarne Pantery, jak mawiają o nich kibice, są już w pół drogi po zdobyciu Superpucharu i Pucharu Włoch, a plany zarówno w lidze, jak i Lidze Mistrzyń, zapewne będzie starała się zepsuć Paola Egonu i koleżanki.

W Tureckiej Lidze Sułtanów w walce o mistrzostwo pozostały cztery zespoły, w tym Fenerbahçe Magdaleny Stysiak oraz Eczacibasi z Przemysławem Kawką i Łukaszem Filipeckim w sztabie. Pierwsze zagrają z Galatasaray, drudzy zaś z Vakifbankiem. Dla Fenerbahce to jednak czas prawdy, gdyż po odpadnięciu z gry o Puchar Ligi Mistrzyń dla klubu liczy się tylko ligowe złoto. Eczacibasi, które całkiem niedawno doświadczyło zmian na stanowisku trenera, zdaje się także ma sobie i kibicom sporo do udowodnienia, ale lekko i przyjemnie nie będzie, szczególnie gdy po drugiej stronie teamowi dowodzi Giovanni Guidetti.

W odległym Louisville (Kentucky), już w piątek, trzydzieści minut po północy polskiego czasu, rozpocznie się spotkanie półfinałowe ligi LOVB, w którym o możliwość walki o pierwsze trofeum tej federacji rywalizować będzie Iga Wasilewska i jej LOVB Atlanta z LOVB Austin. W tym sezonie zespoły mierzyły się ze sobą aż cztery razy, za każdym góra był team Igi. Są zatem duże szanse na jej niedzielny udział w wielkim finale. W drugim półfinale zmierzą się ekipy z Omaha i Houston. Co ciekawe, finały rozgrywane są w formule turnieju, w którym cztery zespoły walczą od etapu ćwierćfinału, a dwa rozstawione dołączają na etapie połówek. Do zdobycia jest trofeum szczególne, bo zaprojektowane w drodze konkursu przez siatkarską młodzież i wykonane przez jeden z najznamienitszych domów jubilerskich na świecie.

Na dobrej drodze do półfinału francuskiej ligi jest Natalia Murek i jej Paris Saint Cloud, które w rywalizacji ćwierćfinałowej do trzech zwycięstw prowadzi 2:0 z Bordeaux i dziś może zapewnić sobie kilka dni wypoczynku i przygotowań do kolejnej fazy rozgrywek. Na Węgrzech Fatum Nireghaza z Pauliną Zaborowską w składzie oraz Adrianem Chylińskim na ławce trenerskiej we wtorek rozpoczną batalię o brązowy medal ligi. Do pokonania mają ekipę Diamantu Kaposvar, z którą rywalizacja w sezonie zasadniczym była wymagająca, choć zawsze zwycięska. W ten weekend także Rumuńskie CSO Voluntari z Justyną Łukasik na środku siatki zawalczy o koronę ligi w spotkaniu z Martą Matejko i jej Albą Blaj. W rywalizacji do dwóch zwycięstw jest 1:1.