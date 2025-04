Polski tenisista przystępował do turnieju w Madrycie uskrzydlony dobrym występem w imprezie rangi ATP w Marrakeszu. Na marokańskiej mączce dotarł aż do półfinału, eliminując po drodze m.in. 54. rakietę świata Jaume Munara oraz znakomicie dysponowanego Alexandre Mullera, zajmującego 39. miejsce w rankingu ATP. Co istotne, Majchrzak nie stracił ani jednego seta aż do spotkania z utalentowanym Holendrem Tallonem Griekspoorem, który zatrzymał go w półfinale, zwyciężając 7:5, 7:6(3).

W Madrycie Polak również prezentuje solidną formę - ma już na koncie dwa triumfy, oba odniesione w dwóch setach, co tylko potwierdza jego rosnącą dyspozycję na kortach ziemnych.

Jego najbliższy przeciwnik, Pablo Carreno-Busta, w poprzedniej rundzie stoczył niezwykle zacięty pojedynek z Francuzem Calvinem Hemerym, zakończony wynikiem 6:4, 5:7, 7:6(9) po blisko trzech godzinach walki. Co ciekawe, Hiszpan również rywalizował w Marrakeszu, jednak zakończył swój udział wcześniej, odpadając z turnieju już w drugiej rundzie - również po starciu z Griekspoorem.

Warto przypomnieć, że Majchrzak i Carreno-Busta spotkali się już w tym sezonie - podczas styczniowego Australian Open. Wówczas Polak, startując od kwalifikacji, uległ doświadczonemu Hiszpanowi w trzech setach 4:6, 4:6, 3:6.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Pablo Carreno-Busta na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o godzinie 10:00.

