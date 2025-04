Kto zdobędzie ORLEN Puchar Polski mężczyzn? Plan transmisji

W pierwszym półfinale zobaczymy niespodziankę tegorocznej edycji Orlen Pucharu Polski - Handball Stal Mielec. Podopieczni Roberta Lisa, byłego reprezentanta Polski są jedynymi przedstawicielami Ligi Centralnej (zaplecze Orlen Superligi) w Final Four pucharowych zmagań i awansowali do tego szczebla rozgrywek pierwszy raz od 2016 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrzostwa świata na wyciągnięcie ręki! Arcyważne zwycięstwo reprezentacji Polski

Stal w drodze do finałowego turnieju w Kaliszu pokonała trzech przedstawicieli Orlen Superligi - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski (35:27), KGHM Chrobry Głogów (28:25) i Energa MMTS Kwidzyn (26:24). Zespół trenera Lisa "na papierze" jest najsłabszą drużyną Final Four Orlen Pucharu Polski, jednak zarówno szkoleniowiec, jak i zawodnicy nie mają zamiaru łatwo się poddać.

- Wydaje mi się, że to jest spełnienie marzeń dla niektórych zawodników, zmierzyć się z takimi zawodnikami, z takim klubem jak Industria Kielce. Jest to na pewno zaszczyt, bo nie każdy może zagrać z taką drużyną, więc tak naprawdę podchodzimy do tego meczu, że to jest nagroda za ten cały wkład, za ten cały sezon. Będziemy cieszyć się tą grą i będziemy starać się grać jak najlepiej - powiedział Dawid Dekarz, bramkarz Handball Stali Mielec w magazynie "Handball Arena".

Rywalami Handball Stali Mielec będą wicemistrzowie Polski - Industria Kielce. Żółto-biało-niebiescy są krajowymi gigantami, jeśli chodzi o liczbę zdobytych Pucharów Polski. Kielczanie mają na swoim koncie aż 17 tytułów. Druga w kwalifikacji Orlen Wisła Płock - 13, a podium zamyka Śląsk Wrocław - 7.

Industria od 2009 do 2021 wykreowała fascynującą serię w pucharowych zmaganiach - wygrała to trofeum 12 razy z rzędu (w 2020 Final Four Pucharu Polski się nie odbyło). Fantastyczna pasja zakończyła się w 2022 roku, gdy kielczanie w finałowym spotkaniu nieoczekiwanie ulegli odwiecznemu rywalowi z Płocka 34:27.

- Gramy o poważny Puchar, którego dawno w swoich rękach nie trzymaliśmy. Już trzy lata z rzędu drużyna z Płocka wygrywa te prestiżowe rozgrywki. Teraz na pewno zrobimy wszystko, żeby puchar wrócił z nami do Kielc, ale zanim potencjalny mecz z Płockiem trzeba też dobrze i sumiennie przygotować się do przeciwnika półfinałowego, czyli Stali Mielec - powiedział na przedmeczowej konferencji Krzysztof Lijewski, drugi trener Industrii Kielce.

W drugim półfinale Azoty-Puławy zmierzą się z Orlen Wisłą Płock. Puławianie mimo trudnego sezonu, w trakcie którego zmagają się z problemami finansowymi, wywalczyli awans do najlepszej czwórki Orlen Pucharu Polski. Podopieczni Patryka Kuchczyńskiego mają szansę na sprawienie niespodzianki i awans do finału pucharowych rozgrywek tak jak w 2018 roku.

Rywalami Puławian będzie obrońca tytułu - Orlen Wisła Płock. "Nafciarze" po przerwaniu w 2022 hegemonii Industrii Kielce w Pucharze Polski, zaczęli budować własną potęgę. Od tamtego momentu to oni wygrywają krajowy puchar i to pewnie. W 2023 roku zawodnicy Xaviego Sabate wygrali z kielczanami 30:25, a w ubiegłym roku 29:20.

Kto w tym roku zdobędzie Orlen Puchar Polski? Tytuł obroni Orlen Wisła Płock czy jednak Industria Kielce wróci na zwycięski szlak? A może niespodziankę sprawią Azoty-Puławy albo przedstawiciel Ligi Centralnej - Handball Stal Mielec? Wszystko rozstrzygnie się w nadchodzący weekend.

Harmonogram Final Four ORLEN Pucharu Polski Mężczyzn 2024/2025

Sobota, 12.04.2025 - półfinały:



Handball Stal Mielec – Industria Kielce godz. 15:30, Polsat Sport 2

Azoty Puławy – ORLEN Wisła Płock godz. 18:00, Polsat Sport 3

Niedziela, 13.04.2025:



finał ORLEN Pucharu Polski Mężczyzn godz. 15:00, Polsat Sport 2

Polsat Sport