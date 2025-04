Polska tenisistka wydała oświadczenie. To nie koniec złych wieści

Z oficjalnej rozpiski meczów na stronie rozgrywek wynika, że Linette - polską rakietę numer jeden w tych zawodach - zastąpi Chwalińska, która zmierzy się z liderką rywalek - Eliną Switoliną.

Poznanianka w mediach społecznościowych podała powód swojej absencji.

"Z ogromnym żalem muszę poinformować, że z powodów zdrowotnych nie jestem dziś w stanie wyjść na kort. Mój stan niestety nie pozwala mi nawet na to, by być obecną podczas meczu i wspierać drużynę z ławki" - napisała Linette, dodając, że musi wycofać się również z turnieju WTA w Rouen, który rozpocznie się w poniedziałek. Polka w zeszłej edycji imprezy dotarła do finału.

W czwartek na otwarcie imprezie Biało-Bzerwone, które muszą sobie radzić bez Igi Świątek i Magdaleny Fręch, pokonały osłabione brakiem Belindy Bencic Szwajcarki 3:0. Punkt w singlu m.in. 30. na liście WTA Linette, która wygrała z Viktoriją Golubic 6:4, 6:3.

W sobotę, na zakończenie zmagań w Radomskim Centrum Sportu, Ukraina zagra ze Szwajcarią.

Równolegle rozgrywanych jest jeszcze pięć podobnych imprez: w Tokio, Ostrawie, Bratysławie, Brisbane i Hadze.

W jesiennym turnieju finałowym w chińskim Shenzen, oprócz sześciu zwycięskich zespołów z turniejów kwalifikacyjnych, wystąpią także broniące trofeum Włoszki oraz zespół gospodarzy - Chinki.