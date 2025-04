Klamka zapadła! Jest oficjalny komunikat w sprawie Mohameda Salaha

Znaczenie pozycji Mohameda Salaha w zespole prowadzonym przez Arne Slota nie podlega dyskusji. Egipcjanin jest niekwestionowaną gwiazdą, nie tylko w swoim klubie, ale również w samej Premier League. To właśnie jego bramki i asysty w tym sezonie (27 goli i 17 asyst) sprawiły, że drużyna "The Reds" może już wkrótce sięgnąć po 20. tytuł mistrza Anglii.

Początkowo nie było pewne, czy 32-letni piłkarz pozostanie na dłużej na Anfield, ale teraz już wiadomo, że kibice Liverpoolu będą mogli podziwiać go na boisku przynajmniej do 2027 roku.

- Oczywiście jestem bardzo podekscytowany – powiedział Salah, w komunikacie opublikowanym na oficjalnych mediach społecznościowych Liverpoolu. - Mamy teraz świetny zespół. Wcześniej też mieliśmy świetny zespół. Podpisałem kontrakt, ponieważ myślę, że mamy szansę wygrać kolejne trofea i cieszyć się piłką nożną – dodał.

- To wspaniałe, miałem tu swoje najlepsze lata. Grałem osiem lat, mam nadzieję, że to będzie dziesięć. Cieszę się życiem tutaj, cieszę się futbolem. To były najlepsze lata w mojej karierze – wyjaśnił Salah.

- Chciałbym powiedzieć fanom, że jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że tu jestem. Podpisałem kontrakt, ponieważ wierzę, że razem możemy wygrać wiele dużych trofeów. Wspierajcie nas dalej, a my damy z siebie wszystko i miejmy nadzieję, że w przyszłości zdobędziemy więcej trofeów – podsumował.

Dodajmy, że zawodnik zajął ostatnio trzecie miejsce na liście najlepszych strzelców "The Reds", z 243 trafieniami w 394 występach.

Podczas swojego pobytu na Anfield Salah zdobył siedem głównych wyróżnień, w tym medale w Premier League, Lidze Mistrzów, Klubowych Mistrzostwach Świata FIFA, Superpucharze UEFA, Pucharze Anglii oraz dwa Puchary Ligi.