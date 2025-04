Tam spędzi kolejny sezon! Polski siatkarz podjął decyzję

Mateusz Janikowski (rocznik 1999) jest wychowankiem KS Metro Warszawa, gdzie w wieku 12 lat rozpoczął swoją przygodę z siatkówką. W swojej karierze reprezentował takie kluby jak: AZS Politechnika Warszawska (2014–16), Metro Warszawa (2016–18), Projekt Warszawa (2018–19 i 2021–23, wicemistrzostwo Polski) oraz Trefl Gdańsk (2019–21). Mierzący 200 cm wzrostu zawodnik miał także krótki epizod w SMS Spała oraz wystąpił w reprezentacji Polski juniorów, z którą w 2019 zajął 11. miejsce w mistrzostwach świata.

Zobacz także: Wielki siatkarski rywal Polaków odkrył karty. Nie brakuje znanych nazwisk

W PlusLidze zadebiutował w barwach klubu ze stolicy w sezonie 2018/19. Rozegrał w niej już siedem sezonów i wystąpił w 124 spotkaniach, w których wywalczył 211 punktów.

W minionym sezonie, o miejscem w wyjściowym składzie musiał walczyć z Moritzem Karlitzekiem, Nicolasem Szerszeniem, Manuelem Armoą czy Kamilem Szymenderą. Mimo, iż zawodnik zmagał się z problemami zdrowotnymi, to kiedy mogliśmy zobaczyć go na boisku, to pokazał się z bardzo dobrej strony - m.in. w wygranym meczu w Hali Urania z GKS Katowice).

– Olsztyn to doskonałe miejsce do rozwoju. Czuję się tutaj świetnie – zarówno w mieście, jak i w Klubie. Wierzę, że w przyszłym sezonie czeka mnie wiele rywalizacji i okazji do gry. Patrzę na nadchodzące rozgrywki z dużym optymizmem – przyznał zawodnik.

– Mój cel? Ciągły rozwój na treningach, doskonalenie umiejętności, a przede wszystkim jak najwięcej czasu na boisku. Najważniejsze jest dla mnie wspieranie drużyny w każdym meczu – dodał Janikowski.