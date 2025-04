Wojciech Szczęsny pożegnał Leo Beenhakkera. "Wspaniały i uczciwy człowiek"

Golkiper w swoim wpisie docenił Beenhakkera, który wprowadził go do reprezentacji. Mimo to piłkarz nie miał okazji, by zadebiutować na boisku za jego kadencji.

Szczęsny opublikował na swoim Instagramie, za pomocą InstaStories, czarno-białe zdjęcie Beenhakkera. "Leo Beenhakker. Naprawdę wspaniały i uczciwy człowiek, niech spoczywa w pokoju" - podpisał.

Szczęsny pierwszy raz pojawił się w reprezentacji dzięki Holendrowi na zgrupowaniu przed Euro 2008. Ze względu na opóźniający się przyjazd Artura Boruca i Tomasza Kuszczaka, selekcjoner zdecydował się więc zaprosić 18-letniego bramkarza na treningi. Mimo że w tamtym czasie był przede wszystkim zawodnikiem reprezentacji Polski U-21.

Beenhakker został selekcjonerem reprezentacji Polski w 2006 roku. Jako pierwszy wprowadził Biało-Czerwonych na mistrzostwa Europy, pokonując w eliminacjach m.in. Portugalię i Belgię. W swojej bogatej karierze prowadził też m.in. Ajax, Feyenoord i jako jedyny z dwoma najsłynniejszymi klubami holenderskimi wywalczył mistrzostwo kraju.

