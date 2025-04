Znamy zwycięzcę EuroCup

Pierwsze spotkanie, które odbyło się 8 kwietnia, padło łupem Hapoelu (74:65). W drugim starciu to ponownie zespół z Tel Awiwu miał przewagę.



Mecz zakończył się zwycięstwem Hapoelu 103:94, dla którego to pierwszy triumf w EuroCup. 27 punktów dla zwycięzców zdobył Antonio Blakeney, z czego aż 18 w trzeciej kwarcie.



Gran Canaria - Hapoel Tel Awiw 94:103 (21:29, 23:24, 30:33, 20:17)