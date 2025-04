Bez niespodzianki w pierwszym meczu ORLEN Pucharu Polski

Występujący w Lidze Centralnej mielczanie okazali się czarnym koniem rozgrywek. W drodze do turnieju finałowego wyeliminowali m.in. wyżej notowane MMTS Kwidzyn i KHGM Chrobrego Głogów. Stal jest już pewna awansu do Orlen Superligi, a występ w Kaliszu potraktowała jako nagrodę za świetną postawą w lidze.

Wydawało się, że oba zespoły dzielą co najmniej dwie klasy, ale na parkiecie tego nie było widać. Piłkarze ręczni Stali zaczęli bez kompleksów, czasami grali na fantazji, oddając rzuty z nie do końca przygotowanych pozycji. Kielczanie początkowo liczyli na to, że awans zapewnią sobie jak najmniejszym nakładem sił, ale gdy po 13 minutach na tablicy pojawił się remis 6:6, zabrali się już poważniej do pracy.

Udany powrót po kontuzji zanotował reprezentant kraju Arkadiusz Moryto - po jego pierwszym golu kielczanie prowadzili 11:7. Przewaga Industrii rosła z minuty na minutę i dopiero skuteczne akcje Jakuba Tokarza pozwoliły Stali zmniejszyć straty do pięciu bramek (12:17).

Druga odsłona nie przyniosła żadnych większych emocji. Przez pierwsze minuty wprawdzie mielczanie dotrzymywali kroku utytułowanym kielczanom, lecz potem zanotowali kilkuminutowy przestój i w 40 minucie było już 22:14 dla wicemistrzów Polski.

MVP spotkania został Szymon Wiaderny, który zanotował stuprocentową skuteczność w ataku (9/9).

Handball Stal Mielec - Industria Kielce 23:36 (12:17)

Najwięcej bramek - dla Handball Stali: Jakub Tokarz 7, Filip Stefani 5, Jakub Sikora i Marcin Głuszczenko po 3; dla Industrii: Szymon Wiaderny 9, Arkadiusz Moryto 7, Theo Monar 4.

BS, PAP