Jagiellonia gra jak nigdy wcześniej! Oto, co stoi za ich historycznym sukcesem

Adrian Siemieniec – właściwy człowiek na właściwym miejscu



Jednym z głównych twórców sukcesów Jagiellonii jest trener Adrian Siemieniec. To właściwy człowiek na właściwym miejscu. Choć przejął drużynę w trudnej sytuacji, szybko odmienił jej oblicze i w kolejnym sezonie sięgnął po mistrzostwo Polski.

W obecnych rozgrywkach napisał piękną historię w pucharach, awansując do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA. Zdobył też Superpuchar Polski i pozostaje w grze o obronę tytułu mistrzowskiego. Władze Dumy Podlasia nie bały się ryzyka i postawiły na młodego szkoleniowca. Ten odpłaca się im z nawiązką za okazane zaufanie.

Dyrektor sportowy i transfery trafione w punkt



Drugim z architektów wyników Jagiellonii Białystok jest dyrektor sportowy Łukasz Masłowski, przez wielu ekspertów uznawany za najlepszego fachowca w Polsce. To on stoi za transferami graczy, którzy dziś stanowią o sile zespołu. W tym gronie jest m.in. Afimico Pululu, czyli gwiazda Ligi Konferencji UEFA i jej najlepszy strzelec. Inne transfery tego dyrektora to m.in.:

· Leon Flach,

· Enzo Ebosse,

· Darko Churlinov.

Dziś trudno wyobrazić sobie grę białostoczan bez tych piłkarzy. Łukasz Masłowski nie ma łatwego zadania, ponieważ musi funkcjonować w warunkach ograniczonego budżetu. Pomimo tego na rynku transferowym dokonuje cudów.

Na boisku dają z siebie 200 procent



Oczywiście nie można zapominać o piłkarzach, którzy na boisku dają z siebie maksimum. Adrian Siemieniec zbudował dobrze naoliwioną maszynę, a ta z powodzeniem gra na kilku frontach.

Jak już wspomniano, Afimico Pululu to lider klasyfikacji strzelców Ligi Konferencji UEFA. Jesus Imaz należy to najlepszych snajperów w Ekstraklasie, a gracze tacy jak Taras Romańczuk i Mateusz Skrzypczak zapracowali na powołania do reprezentacji Polski. Za sukcesami białostoczan stoją też m.in.:

· Sławomir Abramowicz,

· Jarosław Kubicki,

· Miki Villar,

· Joao Moutinho.

Małe szanse na awans w starciu z Betisem



W ćwierćfinale Ligi Konferencji UEFA Jagiellonia trafiła na hiszpański Betis, czyli jednego z faworytów do wygrania całych rozgrywek. Pierwszy mecz rozegrano w Andaluzji. Tam Jagiellonia przegrała 0:2, jednak na boisku od początku do końca przeważali rywale.

Przed rewanżem trudno wskazać argumenty na korzyść Jagiellonii, aby ta odrobiła straty. Jednak dopóki piłka w grze, to wszystko jest możliwe, dlatego nie wolno przekreślać szans podopiecznych Siemieńca. Rewanżowe starcie odbędzie się 17 kwietnia w Białymstoku.

Transmisja meczu Jagiellonii w Polsacie Sport



Transmisja z meczu Jagiellonia – Betis zostanie przeprowadzona na antenach sportowych Polsatu. To nie lada gratka dla polskich kibiców, którzy mogą śledzić poczynania mistrzów Polski w Europie. Z tej okazji w Polsacie przygotowano również specjalne studio, w którym nie zabraknie analiz i opinii ekspertów. Pierwszy gwizdek rewanżowego starcia w czwartek 17 kwietnia o godzinie 18:45.