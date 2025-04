Jekaterina Kurakowa podsumowała wymagający sezon. "Musiałam stoczyć walkę"

- Jeszcze w ogóle nie odpoczywałam. Jestem zmęczona tym sezonem, który był długi i trudny. Fizyka dała mi się we znaki, ale to mentalnie było jeszcze trudniejsze, bo było mnóstwo zmian. Musiałam stoczyć walkę, dlatego czekam, aż to zgrupowanie się zakończy i będę mogła w końcu odpocząć - tłumaczyła łyżwiarka.

Kurakowa przebywa aktualnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski.

- Lubię te zgrupowania, bo organizacja jest naprawdę dobra, a cieszę się, że mogę spędzać czas z przyjaciółmi. To nie jest tak, że czekam na koniec, wręcz przeciwnie – cieszę się, że mogę tu być i brać udział w tym zgrupowaniu - powiedziała.

Czy zdaniem Kurakowej nadchodzący sezon będzie łatwiejszy, zwłaszcza po treningach we Francji?

- Teraz jest lepiej w głowie. Najważniejsze, że nie ma tej presji i stresu. Kiedy przyjechałam do Francji, powiedziano mi i mojemu trenerowi, że celem numer 1 jest kwalifikacja olimpijska. Były wielkie zmiany, wszystko się zmieniało, wiedziałam, że początek będzie trudny i że będę potrzebować więcej czasu - mówiła.



Całość wypowiedzi w załączonym materiale wideo.