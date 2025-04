Kamil Semeniuk o krok od finału SuperLegi! Co za emocje w meczu Perugii

Po pierwszej potyczce półfinałowej w lepszej sytuacji znajdowali się siatkarze Perugii. Tydzień temu na własnym terenie zespół Kamila Semeniuka nie dał rywalom szans. By nie znaleźć się "pod ścianą", Lube musiało wygrać.

Początek drugiego starcia jednak na to nie wskazywał. Przez pierwszą część seta obie drużyny grały bardzo zaciekle, nie odpuszczając nawet na chwilę. W końcówce wyższość zaczęła pokazywać ekipa Lube (19:16), ale poddać nie zamierzała się Perugia. Najpierw zawodnicy prowadzeni przez Angelo Lorenzettiego doprowadzili do remisu, a później zdobyli pięć punktów z rzędu i wygrali premierową odsłonę.

Druga partia wyglądała inaczej. Lube wyraźnie wzięło się do pracy i wyszło na wysokie prowadzenie (17:12). Tym razem gospodarze nie stracili koncentracji i nie dali wydrzeć sobie przewagi. Perugia była bezradna i musiała szybko wziąć się w garść, jeśli nie chciała mieć większych problemów.

Tak też się stało. I choć rywalizacja była bardzo zacięta, po kilku akcjach minimalnie na przód zaczęli wysuwać się goście. Im dalej w set, tym przewaga rosła (13:18). Wyraźną różnicę na parkiecie robił Wassim Ben Tara, wspomagany przez Semeniuka. Lube pod koniec zerwało się jeszcze do walki i na chwilę zrobiło się "gorąco" (23:23). Szanse na zwycięstwo Lube zamknął Semeniuk, kończąc dwie ostatnie piłki.

Co się odwlecze, to nie uciecze. Gospodarze wzięli sobie do serca wszystkie poprzednie błędy i zaczęli grać bardzo konsekwentnie. Trio Mattia Bottolo, Aleksander Nikołow oraz Adis Lagumdzija stanowili o sile zespołu i skutecznie prowadzili Lube do tie-breaka. Przewaga wypracowana przez nich w pierwszej części czwartego seta okazała się bowiem wystarczająca, by wygrać 25:21

W piątym secie siatkarze z Civitanovy wyraźnie opadli z sił. Perugia zaliczyła piorunujące otwarcie (4:0) i dzięki temu mogła spokojnie kontynuować grę. W ataku szalał Ben Tara, najskuteczniejszy dziś w ekipie gości. Drużyna Semeniuka zwyciężyła całe starcie i postawiła drugi krok w kierunku awansu do wielkiego finału. By się w nim znaleźć, potrzebują jeszcze jednego zwycięstwa.

Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Vim Perugia 2:3 (20:25, 25:18, 23:25, 25:21, 10:15)