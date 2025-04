Mistrz Polski przerwał zwycięską serię Legii Warszawa

Znakomicie na początku radził sobie Aaron Best, ale reagowali na to Michał Kolenda i Keifer Sykes. To sopocianie ciągle byli drużyną z inicjatywą ofensywną - po trafieniu Nahiema Alleyne'a byli lepsi o pięć punktów. Dość szybko do kolejnego remisu doprowadzał Aleksa Radanov, a prowadzenie gospodarzom dawał Andrzej Pluta. Ostatecznie dzięki Nickowi Johnsonowi po 10 minutach było 20:22.

W drugiej kwarcie ekipa trenera Żana Tabaka szybko powiększała swoją przewagę - nawet do 11 punktów po trafieniach Marcusa Weathersa. McGusty i Radanov starali się, aby ich drużyna ciągle była blisko, ale nie do końca się to udawało. Ważne akcje kończył Alleyne, a po trafieniu Besta pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 37:48.

Zaraz po przerwie prowadzenie gości dość szybko urosło do 16 punktów dzięki kolejnym rzutom Nicka Johnsona i Geoffreya Groselle'a. Krótkie zrywy Ojarsa Silinsa i Andrzeja Pluty na tym etapie nie wystarczały do nawiązania rywalizacji. Po kontrze wykończonej przez Nahiema Alleyne'a różnica wynosiła nawet 20 punktów. Po 30 minutach było 51:70.

W kolejnej części meczu zespół trenera Heiko Rannuli nadal nie był w stanie realnie wrócić do meczu. Z drugiej strony Aaron Best i Nick Johnson sprawiali, że przyjezdni byli lepsi aż o 31 punktów. Sopocianie już do samego końca kontrolował wydarzenia na parkiecie. Ostatecznie Trefl zwyciężył 99:70.

Najlepszym zawodnikiem gości był Aaron Best z 24 punktami i 7 zbiórkami. Aleksa Radanov zdobył dla gospodarzy 15 punktów, 11 zbiórek i 6 asyst.

ORLEN Basket Liga - 25. kolejka

Legia Warszawa - Trefl Sopot 70:99 (20:22, 17:26, 14:22, 19:29)

Legia: Kameron McGusty 16, Aleksa Radanov 15, Mate Vucic 10, Ojars Silins 8, Andrzej Pluta 6, Michał Kolenda 5, E.j. Onu 4, Keifer Sykes 3, Dominik Grudziński 2, Maksymilian Wilczek 1;

Trefl: Aaron Best 24, Nicholas Johnson 16, Jakub Schenk 12, Nahiem Alleyne 12, Darious Moten 9, Keondre Kennedy 8, Geoffrey Groselle 8, Marcus Weathers 8, Mikołaj Witliński 2.

