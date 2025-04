Handball Stal Mielec to niespodzianka tegorocznej edycji Orlen Pucharu Polski. Od tego sezonu drużynę prowadzi Robert Lis - były reprezentant Polski, który z powodzeniem stara się odbudować piłkę ręczną w Mielcu. Pierwszym krokiem był awans do najlepszej czwórki Pucharu Polski. Stal w drodze do Final Four pokonała trzy Superligowe zespoły: Piotrkowianin Piotrków Trybunalski (35:27), KGHM Chrobry Głogów (28:25) i Energa MMTS Kwidzyn (26:24). Drugi krok spełniony został w ubiegły piątek (4 kwietnia) - Mielec na pięć kolejek przed końcem rozgrywek Ligi Centralnej zapewnił sobie sportowy awans do Orlen Superligi. Ostatni raz Handball Stal wywalczyła awans do Final Four Orlen Pucharu Polski w 2016 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Kto zdobędzie ORLEN Puchar Polski mężczyzn? Plan transmisji

Półfinałowym rywalem zawodników z Mielca będzie Industria Kielce. Wicemistrzowie Polski aż siedemnaście razy zdobyli Puchar Polski. Od 2009 do 2021 roku triumfowali w tych rozgrywkach dwanaście razy z rzędu. Ich znakomita passa została przerwana w 2022. W finale "żółto-biało-niebiescy" ulegli Orlen Wiśle Płock 34:27.

Relacja live i wynik na żywo meczu Handball Stal Mielec - Industria Kielce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:30.

Polsat Sport