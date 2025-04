Przed tym meczem koszykarkom VBW brakowało tylko zwycięstwa do wywalczenia 14. w historii klubu mistrzostwa Polski. Z kolei gorzowianki musiały wygrać dwa razy chcąc po raz pierwszy w dziejach polskiego basketu zostać najlepsza drużyną w kraju. Ta sztuka im się nie udała, a zespół z Gdyni potwierdził w tym finale i całej fazie play-off swoją dominację w tym sezonie.

Pierwsza kwarta rozpoczęła się od prowadzenia gorzowianek, ale ich rywalki szybko zniwelowały stratę, m.in. dzięki trzem "trójkom" Karoliny Ułan. Po pięciu minutach gry VBW prowadził 17:11. Akademiczki były mniej skuteczne od rywalek. W efekcie ta część meczu zakończyła się zwycięstwem gdynianek 27:18. W ekipie gości najskuteczniejsza była Ułan z 12 punktami (wszystkie z dystansu), a w zespole z Gorzowa Shatori Walker z sześcioma punktami.

Drugą część spotkania od trafienia za trzy rozpoczęła Klaudia Gertchen, zaraz potem gorzowianki dołożyły kolejne punkty i na tablicy wyników było 23:27. Gdynianki w pierwszych dwóch minutach nie mogły trafić. Potem jednak odblokowały się i zaczęły odbudowywać przewagę. Zatrzymała je jednak Gertchen dwoma kolejnymi "trójkami" i Enea złapała kontakt z VBW. Nie trwało to jednak długo, gdyż po kilku skutecznych podkoszowych akcjach zespół z Gdyni dołożył kilka punktów. Kwartę wygrały jednak gorzowianki 21:19.

Do długiej przerwy było 46 do 39 dla VBW Gdynia. Na tym etapie meczu najlepiej punktującą zawodniczką gospodyń z 15 punktami była Klaudia Gertchen, a w zespole gości Karolina Ułan z 14 punktami, o jeden mniej zdobyła Ruth Hebard.

W trzeciej kwarcie w ekipie z Gorzowa zaczęły punktować Elena Tsineke i Diamond Miller, w związku z tym, po czterech minutach przewaga VBW stopniała do dwóch punktów przy stanie 48:50. Zaraz potem nadeszła odpowiedź gdynianek, a następnie wymiana ciosów z obu stron już do końca tej części spotkania. Cały czas jednak kilkupunktowa przewaga była po stronie zespołu gości, a w samej końcówce została jeszcze powiększona. Kwartę VBW wygrał 26:15 i w meczu było 72:54 na jego korzyść.

W końcówce trzeciej kwarty doszło do przepychanki między Shatori Walker a Natalią Stoupalovą. Po naradzie i obejrzeniu powtórek sędziowie uznali, że gorzowska Amerykanka była zbyt agresywna wobec rywalki i orzekli wobec Walker przewinienie dyskwalifikujące, co oznaczało dodatkowo serię "osobistych" dla gdynianek.

Strata Shatori Walker była dużym osłabieniem dla zespołu z Gorzowa. Mimo to gospodynie walczyły dzielnie do samego końca. VBW jednak umiejętnie zwalniał grę i długo budował swoje akcje ofensywne. Na pięć minut przed końcem prowadził 77:64. W następnych minutach przewaga ta zaczęła rosnąć, a trener Enei AJP w końcówce kwarty, nie widząc już szans na odrobienie strat, wpuścił na parkiet same młode wychowanki swojego klubu. Mecz zakończył się wygrana VBW 87:71.

Koszykarki z Gdyni wracają na tron ORLEN Basket Ligi kobiet, na którym ostatni raz zasiadały w 2021 r. Z kolei Enea AJP, podobnie jak w poprzednim sezonie, wywalczyła srebrny medal - po raz piąty w historii. Ma do tego w dorobku także pięć brązowych, ale żadnego złotego.

PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp. - VBW Gdynia 71:87 (18:27, 21:19, 15:26, 17:15)

Punkty:

PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wielkopolski: Klaudia Gertchen 19, Elena Tsineke 15, Diamond Miller 13, Shatori Walker 8, Rebeka Mikulasikova 6, Wiktoria Kuczyńska 3, Julia Molik 3, Ewelina Śmiałek 2, Gabriela Lebiecka 2, Joanna Kobylińska 0, Weronika Steblecka 0.

VBW Gdynia: Ruth Hebard 22, Marissa Kastanek 17, Karolina Ułan 16, Stephanie Jones 10, Barbora Wrzesiński 10, Natalie Stoupalova 9, Weronika Wesołowska 3, Kamila Podgórna 0, Anna Jakubiuk 0, Weronika Zalewska 0, Wiktoria Stasiak 0, Agata Gilmajster 0.

PAP