Powtórka sprzed roku! Poznaliśmy uczestników wielkiego finału Pucharu Polski siatkarzy

Początek spotkania to dominacja siatkarzy z Zawiercia, którzy błyskawicznie uzyskali wyraźną przewagę (2:9). W środkowej części seta różnica wzrosła do dziesięciu oczek - po asie Miguela Tavaresa było 6:16. Jurajscy Rycerze grali skuteczniej w ataku, popełniali mało błędów, a ekipa ze stolicy długo nie była w stanie nawiązać walki. Udało się to dopiero w końcówce seta, ale gra punkt za punkt przybliżała Aluron CMC Wartę do wygranej. Przypieczętował ją skutecznym atakiem Aaron Russell (18:25).

Zobacz także: Znany zawodnik ogłosił zakończenie kariery! To już oficjalnie koniec

Siatkarze PGE Projektu udanie rozpoczęli drugą partię (7:5), ale zawiercianie szybko wyrównali, a później odskoczyli rywalom przy zagrywkach Tavaresa (13:17). Drużyna ze stolicy do pewnego momentu trzymała kontakt (18:19), ale gracze Aluronu nadal byli skuteczniejsi. W końcówce dwa ważne punkty z pola serwisowego dołożył Karol Butryn (19:23). Jeszcze odpowiedział zagrywką Jakub Kochanowski (21:23), ale Russell atakiem blok-aut wywalczył piłkę setową, a w ostatniej akcji Bartłomiej Bołądź posłał piłkę w aut (21:25).

Trzeci set miał podobny scenariusz do poprzedniego. Obiecujący początek ekipy z Warszawy (9:7), ale siatkarze Aluronu wyrównali i w środkowej części seta przejęli inicjatywę - gdy Russell posłał asa, było 13:17. Projekt jeszcze złapał kontakt (18:19), ale końcówka należała do Jurajskich Rycerzy. Piłkę meczową mocnym uderzeniem wywalczył Butryn, a chwilę później Russell zaatakował w boczną linię (21:25).

Najwięcej punktów: Kevin Tillie (11), Linus Weber (11) – Projekt; Karol Butryn (17), Aaron Russell (13), Bartosz Kwolek (12) – Aluron. W statystykach - zawiercianie byli skuteczniejsi w ataku, słabe przyjęcie Projektu, asy 2–5, bloki 9–7, Jurajscy Rycerze popełnili mniej błędów własnych (17, przy 20 rywali). MVP: Karol Butryn (14/28 = 50% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok).

W pierwszym półfinale JSW Jastrzębski Węgiel pokonał Bogdankę LUK Lublin 3:0. W finale zagrają więc te same kluby, co przed rokiem. Wówczas siatkarze Aluron CMC Warty wygrali z jastrzębianami 3:1.



PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (18:25, 21:25, 21:25)

Projekt: Jurij Semeniuk, Bartłomiej Bołądź, Kevin Tillie, Jakub Kochanowski, Jan Firlej, Artur Szalpuk – Damian Wojtaszek (libero) oraz Tobias Brand, Linus Weber, Michał Kozłowski, Andrzej Wrona, Karol Borkowski. Trener: Piotr Graban.

Warta: Jurij Gladyr, Miguel Tavares Rodrigues, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Karol Butryn, Aaron Russell – Luke Perry (libero) oraz Miłosz Zniszczoł. Trener: Michał Winiarski.