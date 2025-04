Oktiabriewa to jedna z bardziej utalentowanych rosyjskich tenisistek młodego pokonlenia. Ma dopiero 16 lat, a już może pochwalić się między innymi występem w półfinale juniorskiego French Open. Teraz rywalizuje natomiast z seniorami w ramach turnieju rangi ITF.

Rosjanka zgłosiła się do zawodów w Sao Paolo. W 1/8 finału trafiła na reprezentantkę gospodarzy Carolinę Alves. W pierwszym secie przegrała 5:7, w drugim wygrała natomiast 6:3 i doprowadziła do trzeciej partii. Kiedy prowadziła już 3:2, doszło do niespodziewanej sytuacji.



Sfrustrowana przegraniem akcji, odbiła piłkę w kierunku rywalki. Zrobiła to na tyle niefortunnie, że trafiła Brazylijkę prosto w brzuch. Jako że wszystko działo się poza grą i nie było mowy o przypadkowości, sędzia natychmiast przerwał mecz. Rosjanka została zdyskwalifikowana.



Tym samym Alves awansowała do ćwierćfinału.