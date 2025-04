UFC 314: Volkanovski vs Lopes, Oleksiejczuk vs. Dumas. Wyniki gali

Dla polskich kibiców noc z 13 na 14 kwietnia zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Na karcie wstępnej zobaczymy bowiem Michała "Husarza" Oleksiejczuka, który zmierzy się z Amerykaninem Sedriquesem Dumasem. Dla zawodnika z Łęcznej będzie to szesnasty występ w UFC i pierwsza szansa w tym roku na przełamanie niekorzystnej serii trzech przegranych z rzędu. Start jego walki zaplanowany jest na około 1:30 czasu polskiego.

UFC 314 to jednak nie tylko polski akcent. W karcie głównej nie zabraknie mocnych zestawień, w tym aż trzech pojedynków w limicie wagi piórkowej. Na otwarcie zobaczymy pojedynek w kategorii półciężkiej między doświadczonym Nikitą Krylovem a wracającym po dłuższej przerwie Dominickiem Reyesem. Na uwagę zasługuje też konfrontacja Yaira Rodrigueza z debiutującym w UFC Patricio "Pitbullem" Freire, legendą Bellatora.

Drugim najważniejszym starciem gali będzie pięciorundowy bój pomiędzy efektownym Michaelem Chandlerem, a niepokonanym jeszcze w UFC, kontrowersyjnym Brytyjczykiem Paddym Pimblettem. Ten pojedynek może wyłonić kolejnego poważnego kandydata do mistrzowskiego pasa w kategorii lekkiej.

Walką wieczoru będzie długo wyczekiwane starcie o zwakowany tytuł mistrza wagi piórkowej. Były czempion Alexander Volkanovski spróbuje odzyskać "złoto" po jego utracie na rzecz Ilii Topurii. Jego przeciwnikiem będzie efektownie walczący i będący na fali wznoszącej Diego Lopes.

Wyniki walk na gali UFC 314:

Karta główna:

145 lb: Alexander Volkanovski (26-4) vs Diego Lopes (26-6) – o pas mistrzowski kategorii piórkowej

155 lb: Michael Chandler (23-9) vs Paddy Pimblett (22-3)

145 lb: Bryce Mitchell (17-2) vs Jean Silva (15-2)

145 lb: Yair Rodriguez (19-5) vs Patricio Pitbull (36-7)

205 lb: Nikita Krylov (30-9) vs Dominick Reyes (14-4)

Karta wstępna:

145 lb: Dan Ige (18-9) vs Sean Woodson (13-1-1)

115 lb: Virna Jandiroba (21-3) vs Xiaonan Yan (19-4)

155 lb: Chase Hooper (15-3-1) vs Jim Miller (38-18)

145 lb: Darren Elkins (29-11) vs Julian Erosa (30-11)



Karta przedwstępna:



185 lb: Sedriques Dumas (10-2) vs Michał Oleksiejczuk (19-9)

125 lb: Sumudaerji (16-7) vs Mitch Raposo (9-2)

185 lb: Tresean Gore (5-2) vs Marco Tulio (13-1)

135 lb: Nora Cornolle (8-2) vs Hailey Cowan (7-3)

Polsat Sport