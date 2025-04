Wielki sukces polskiego tenisisty! Co za powrót

Kamil Majchrzak pokonał Słowaka Norberta Gombosa 7:6 (7-2), 3:6, 7:6 (7-1) i awansował do finału challengera ATP w Madrycie. W niedzielę jego rywalem będzie Chorwat Marin Cilic, zwycięzca US Open 2014. Bez względu na wynik finału polski tenisista wróci w poniedziałek do Top 100 światowego rankingu.