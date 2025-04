Bolesna porażka reprezentacji Polski. Awans nie dla "Biało-Czerwonych"

"Biało-Czerwone" we wcześniejszych spotkaniach pokonały Meksyk 8:2, Tajwan 9:2, Islandię 2:0 i Koreę Północną 9:0. Przed niedzielnym (13 kwietnia) starciem miały dwa punkty przewagi nad zespołem Hiszpanii. Rywalki, by wygrać turniej, potrzebowały zwycięstwa w trzech tercjach, bez dogrywki czy rzutów karnych.

Mimo dość późnej pory rozgrywania meczu, niewiele krzesełek na trybunach bytomskiego lodowiska zostało pustych. Dopisali też sympatycy zespołu gości. I to oni mieli powody do radości po pierwszej tercji, w której Hiszpanki – wykorzystując błędy i nerwowość rywalek w defensywie – zdobyły trzy gole, przy jednym straconym.

W przerwie między tercjami trener Polek Arkadiusz Sobecki zadecydował o zmianie bramkarek. Niepewnie spisującą się w pierwszej tercji Nadię Ratajczyk zastąpiła Agata Kosińska-Horzelska.

W 26. minucie Hiszpanki wygrały wznowienie przed polską bramką, a Haizea Fernandez podwyższyła prowadzenie drużyny gości. "Biało-Czerwone" nie potrafiły na to skutecznie odpowiedzieć w tej odsłonie, mimo dwóch kary przeciwniczek.

Przed rozpoczęciem trzeciej tercji spiker zaapelował do polskich kibiców, by używając latarek w swoich telefonach "zaczarowali" lodowisko i pomogli w ten sposób ich drużynie w odwróceniu losów rywalizacji. Widzowie posłuchali, ale to nie pomogło. Hiszpanki mądrze się broniły, wyprowadzały groźne kontry, a w ostatnich czterech minutach grały w przewadze po karze meczu dla Magdaleny Łąpieś. Polki, mimo osłabienia, zdobyły kontaktowego gola. Chwilę potem ich trener wycofał bramkarkę, ale niczego to już nie zmieniło.

W pozostałych niedzielnych spotkaniach mistrzostw Korea Północna wygrała po rzutach karnych w Meksykiem 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, d. 0:0, karne – 2:1, a Islandia z Tajwanem 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Do niższej dywizji spadła drużyna Meksyku.

"Biało-Czerwone" rok wcześniej zajęły ostatnie miejsce w MŚ dywizji 1B rozgrywanych w Rydze i spadły do niższej dywizji. Reprezentacja Polski zajmuje 20. miejsce w rankingu światowym, Hiszpania – 24., Meksyk - 25., Tajwan - 26., Islandia – 28., a Korea Północna – 42.

MŚ dywizji 2A hokeistek

Polska - Hiszpania 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)

Bramki: 0:1 Indira Bosch (3), 1:1 Julia Łapińska (6), 1:2 Claudia Castellanos (8), 1:3 Vega Munoz (10), 1:4 Haizea Fernandez (26), 2:4 Joanna Strzelecka (59).

Kary: Polska – 27 minut (w tym kara meczu Magdalena Łąpieś); Hiszpania – 4 minuty.

Polska: Nadia Ratajczyk, Agata Kosińska-Horzelska – Patrycja Sfora, Natalia Nosal, Wiktoria Sikorska, Ida Talanda, Karolina Późniewska – Dominika Korkuz, Julia Zielińska, Maja Brzezińska, Ewelina Czarnecka, Magdalena Łąpieś – Joanna Strzelecka, Anna Kot, Wiktoria Dziwok, Julia Łapińska, Tetiana Onyszczenko – Wiktoria Kędra, Nikola Isztok, Weroniak Huchel, Aleksandra Górska, Alicja Mota.

RI, PAP