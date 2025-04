Czy to będzie sezon, który przejdzie do legendy? Legia idzie przez Ligę Konferencji jak burza

Czekali na to blisko 30 lat



Na taki wynik w Warszawie czekano blisko 30 lat. Właśnie tyle Legia potrzebowała do tego, aby ponownie zameldować się w ćwierćfinale europejskiego pucharu. Dokonała tego po wyeliminowaniu w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA norweskiego Molde.

Ostatni tak duży sukces miał miejsce w 1996 roku, gdy podopieczni Pawła Janasa grali w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Choć pod wodzą Goncalo Feio grają w trzecich co do ważności rozgrywkach w Europie, to jednak ćwierćfinał ma swój wydźwięk. To wielki sukces.

Odpadnięcie z Chelsea nie będzie wstydem



W ćwierćfinale Ligi Konferencji UEFA Legioniści trafili na Chelsea, czyli zdecydowanego faworyta rozgrywek. Eksperci byli zgodni i Legii nie dawano żadnych szans. Potwierdziło to pierwsze spotkanie rozegrane w Warszawie.

Choć do przerwy pachniało sensacją i było 0:0, to jednak po zmianie stron rozpoczął się festiwal strzelecki Chelsea. Londyńczycy wygrali 3:0, a mogło być wyżej, jednak Kacper Tobiasz obronił rzut karny wykonywany przez Christophera Nkunku.

Wysoka porażka u siebie sprawia, że Legia praktycznie nie ma szans na odwrócenie losów rywalizacji i awans do półfinału. Odpadnięcie z Chelsea to jednak nie powód do wstydu. Zespół ten z powodzeniem mógłby rywalizować w Lidze Mistrzów.

Czy Legia ma jakiekolwiek argumenty w kontekście rewanżu?



Trudno być optymistą. W Warszawie od pierwszej do ostatniej minuty dominowała Chelsea i mecz był dla niej spacerkiem. Widać było, że drużyna ta gra na zupełnie innym poziomie. W rewanżu powinno być podobnie. Nawet najwięksi entuzjaści gry Legii mogą mieć problem ze znalezieniem jakichkolwiek argumentów za tym, że drużyna ta wywalczy awans do półfinału lub chociaż pokusi się o dobry wynik na wyjeździe.

Czy ten sezon przejdzie do legendy?



W przypadku Legii ten sezon w Europie może przejść do legendy. Po blisko trzech dekadach znów jest najlepsza ósemka europejskich rozgrywek. Kto wie, ile trzeba będzie poczekać na powtórzenie tego wyniku. Na ten moment Legioniści drżą o to, aby w przyszłym sezonie w ogóle występować w Europie.

Końcówka sezonu na krajowym podwórku będzie dla nich bardzo wymagająca. Biorąc pod uwagę tylko występy w Lidze Konferencji Europy, już napisała się historia. Nie zmieni tego wynik dwumeczu z Chelsea.

Rewanżowe starcie na arenach Polsatu



Rewanżowy mecz Chelsea – Legia odbędzie się w czwartek 17 kwietnia, a transmisja zostanie przeprowadzona na arenach sportowych Polsatu. Z okazji występu polskich drużyn w ćwierćfinale przygotowano również specjalne studio, co jest nie lada gratką dla kibiców. Początek starcia rewanżowego o godzinie 21.

