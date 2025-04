Dobry początek nie wystarczył. Porażka Polski z Ukrainą

Początkowo mecz układał się po myśli biało-czerwonych, którzy w 23. minucie prowadzili już 2:0. Ukraińcy zdołali jednak odrobić straty. W dogrywce na polski zespół została nałożona kara, za nadmierną liczbę zawodników na lodzie. Wykorzystał to Andrij Denyskin, zawodnik KH Energi Toruń, który po raz drugi wpisał w tym meczu na listę strzelców.

Dla wybrańców Roberta Kalabera był to drugi etap przygotowań do najważniejszej imprezy w roku. Wcześniej na zgrupowaniu w Janowie dwukrotnie pokonali Litwę - 2:1 i 2:0. Na obozie w Krynicy-Zdroju, które rozpoczęło się w czwartek mieli pojawić się już wszyscy zawodnicy, gdyż rywalizację o mistrzostwo Polski zakończyły GKS Tychy i GKS Katowice. Nie przyjechali zmagający się z urazami katowiczanie Patryk Wronka i Grzegorz Pasiut oraz tyszanie: Tomas Fucik, Bartosz Ciura, Dominik Paś i Filip Komorski, którzy są chorzy i biorą antybiotyki. Brakowało także kontuzjowanego Kamila Wałęgi ze słowackiej Żyliny.

Mistrzostwa świata Dywizji 1A rozpoczną się 27 kwietnia i potrwają do 3 maja. Rywalami Polaków będą kolejno: Rumunia, Japonia, Włochy, Ukraina i Wielka Brytania. Dwa najlepsze zespoły awansują do przyszłorocznych MŚ Elity, a ostatni zespół zostanie zdegradowany do Dywizji 1B.

Polaków czekają jeszcze mecze towarzyskie z Włochami 18 i 19 kwietnia w Sosnowcu oraz 24 kwietnia ze Słowenią w Mariborze.

Polska - Ukraina 2:3 po dogrywce (1:0, 1:2, 0:0 - 0:1).

Polska: Maciej Miarka - Kamil Górny, Michał Naróg, Paweł Zygmunt, Mikołaj Syty, Kamil Sadłocha - Olaf Bizacki, Kacper Maciaś, Krzysztof Maciaś, Krystian Dziubiński, Damian Kapica - Karol Biłas, Jakub Wanacki, Patryk Krężelok, Łukasz Krzemień, Mateusz Michalski - Mateusz Zieliński, Bartosz Florczak, Sebastian Brynkus, Damian Tyczyński, Mateusz Gościński.

Bramki: 1:0 Kamil Sadłocha (6), 2:0 Mateusz Michalski (23), 2:1 Andrij Denyskin (26, 2:2 Wiktor Zacharow (31), 2:3 Andrij Denyskin (64).