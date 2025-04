Dwie legendy Jastrzębskiego Węgla odchodzą z klubu! Piękny gest kapitana

Tomasz Fornal jest zawodnikiem klubu z Jastrzębia-Zdroju od 2019 roku. W przyszłym sezonie będzie występował w tureckiej drużynie Ziraat Bankasi Ankara. Jakub Popiwczak gra w Jastrzębskim Węglu niemal od początku kariery - od 2012 roku. Po rozstaniu z tą drużyną ma wzmocnić... Aluron CMC Wartę Zawiercie.





Obaj siatkarze osiągnęli z drużyną wiele sukcesów. W bogatej kolekcji trofeów brakowało jednak triumfu w Pucharze Polski. W tegorocznej edycji udało się im wygrać w finale, a kapitan Benjamin Toniutti zaprosił ich do odbioru trofeum.



– Nie ma co ukrywać, że jest to nasz "last dance". To wyjątkowo smakuje, po tylu latach w klubie, po tylu gorzkich chwilach, przegranych finałach. Dziękuję Benowi, że na taki gest się zdobył, bo dla mnie i dla Tomka znaczy to bardzo dużo. Przez te lata zostawiliśmy na parkiecie dużo serca, potu, łez i krwi... Dawaliśmy z siebie maksa i fajnie to zwieńczyć takim sukcesem. Ale sezon się jeszcze nie kończy, on się zaraz rozkręci, bo przed nami ważne mecze i mam nadzieję, że to przedsmak tego, co nas jeszcze czeka – powiedział po meczu Jakub Popiwczak.

– Duże podziękowania dla Bena, że pozwolił nam podnieść ten puchar. On sobie jeszcze podniesie, jak za rok uda się im wygrać – stwierdził Tomasz Fornal.