Obaj panowie mają w nogach po dwa bardzo trudne mecze. Chorwat w walce o półfinał przez ponad trzy godziny męczył się z 149. w rankingu ATP Viliusem Gaubasem. W kolejnym meczu wygrał z Valentinem Royerem.

Majchrzak z powodu deszczu, zarówno ćwierćfinał, jak i półfinał, rozegrał w sobotę. W pierwszym z tych spotkań jego wyższość musiał uznać Norbert Gombos. Wieczorem Polak wyszedł zwycięsko z pojedynku z Pablo Carreno-Bustą.

Dzięki awansowi do finału, Majchrzak po dwóch i pół roku wróci do TOP 100 rankingu ATP. Co więcej - zapewnił sobie prawo gry w drabince głównej nadchodzącej edycji French Open.

