Miejsce w rankingu pomogło. Polki zagrają na mistrzostwach świata

W turnieju weźmie udział po 20 drużyn kobiet i mężczyzn, z których znanych jest już po 17 zespołów. W Mongolii zabraknie biało-czerwonych, którzy w rankingu FIBA 3x3 zajmują 18. miejsce na świecie i 13. w Europie. To oznacza, że Polacy nie będą również walczyć w majowych kwalifikacjach w Baku o trzy ostatnie miejsca gwarantujące udział w MŚ.

Biało-czerwone w mistrzostwach globu zagrają po raz czwarty w historii. Dwa lata temu w Wiedniu nie zdołały wygrać spotkania w fazie grupowej. W 2023 r. w Antwerpii dotarły do ćwierćfinału, w którym po zaciętej walce musiały uznać wyższość Litwinek (16:19). Reprezentacja zajęła wówczas siódme miejsce. Natomiast w debiucie w MŚ w 2016 r. Polska była 13.

Pierwsze zgrupowanie reprezentacji kobiet 3x3 trenerka Edyta Koryzna, olimpijka z Sydney (2000) w tradycyjnej odmianie koszykówki, zaplanowała na początek maja. Polki czekają, oprócz udziału w MŚ, kwalifikacje el. ME (7-8 czerwca) i ewentualnie udział w mistrzostwach Starego Kontynentu we wrześniu w Kopenhadze, a także turnieje w prestiżowym cyklu Women's Series (od maja do końca sierpnia).