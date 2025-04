Oleksiejczuk chce kolejnych wyzwań! Polak wskazał nazwisko rywala

Oleksiejczuk w świetnym stylu wrócił na zwycięską ścieżkę. "Husarz" nie dał żadnych szans Dumasowi, którego znokautował w 1. rundzie. Polak posadził na deski rywala lewym przedramieniem, a następnie łokciami i pięściami dobił go w parterze.

Była to ósma wygrana Oleksiejczuka w UFC i czwarta w kategorii średniej. W rozmowie po walce Polak przyznał, że to najlepszy moment w jego życiu, a także podziękował ekipie, która przygotowała go do walki. 30-latek trenował w brazylijskim Fighting Nerds, a nowi klubowi koledzy stali jego narożniku.

Następnie "Husarz" wskazał, z kim chciałby się zmierzyć w kolejnym starciu. Polak celuje w Paula Craiga (17-9-1, 4 KO, 13 SUB). Szkot jest w UFC od 2016 roku, wcześniej był mistrzem nieistniejącej już organizacji BAMMA. Tam pas odebrał Marcinowi Łazarzowi.

Craig jest jedynym zawodnikiem, który pokonał Magomeda Ankalaeva. Ponadto w UFC wygrywał m.in. z Mauricio Ruą, Jamahalem Hillem czy Nikitą Krylovem. Podobnie jak Oleksiejczuk zaczynał od kategorii półciężkiej, a następnie przeniósł się do średniej.

Szkot ma za sobą 3 porażki z rzędu, kolejno z Brendanem Allenem, Caio Borralho oraz Bo Nickalem. 17 maja "Bearjew" zmierzy się z Rodolfo Bellato podczas UFC Fight Night. Walka została zakontraktowana w limicie kategorii półciężkiej.

IM, Polsat Sport