MCKiS Jaworzno - Lechia Tomaszów Mazowiecki to ćwierćfinał PLS 1. Ligi. Zwycięzca dwumeczu awansuje do półfinału i przybliży się do PlusLigi.



W pierwszym spotkaniu lepsza była drużyna z Jaworzna, która wygrała 3:1. Teraz czas na rewanż. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw.

Relacja live i wynik na żywo meczu MCKiS Jaworzno - Lechia Tomaszów Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.