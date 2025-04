Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk?

Jak co poniedziałek zapraszamy na Polsat Sport Talk. To podcast, który wyróżnia się wszechstronnością. W odróżnieniu od tematycznych serii, takich jak SiatCast czy Futbol Cast, porusza szeroką gamę sportowych tematów. Do studia zapraszani są goście z różnych zakątków świata sportu i mediów. Tym razem nasze studio odwiedzi Witold Bańka.

ZOBACZ TAKŻE: Szykuje się rewolucja w tenisie. Ogromna zmiana, tego jeszcze nie było

Były minister sportu, a obecnie Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej, opowie o wyzwaniach i niebezpieczeństwach związanych z prowadzeniem WADA.

Polsat Sport Talk na żywo w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl. Podcast będzie dostępny także na naszym kanale Youtube.