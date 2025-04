Poważny uraz kapitana Śląska Wrocław! Potrzebna była pilna operacja

W końcówce meczu z Cracovią (4:2) Schwarz zderzył się z Ajdinem Hasicem, ale zdołał dograć spotkanie do końca. Problemy zaczęły się podczas powrotu do Wrocławia, kiedy zawodnik zaczął się skarżyć na dolegliwości jamy brzusznej. Pod opieką klubowego lekarza pojechał do szpitala.

"Zawodnik przeszedł pełną diagnostykę, która wykazała konieczność wykonania zabiegu operacyjnego otwarcia jamy brzusznej w trybie ostrym. Petr przebywa obecnie w szpitalu, będziemy informować o jego stanie zdrowia w kolejnych komunikatach" – poinformował klub w niedzielę.

Schwarz jest czołowym piłkarzem broniącego się przed spadkiem Śląska. Wystąpił w tym sezonie w 28 meczach i zdobył pięć goli.

KP, PAP