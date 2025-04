Przełamanie Michała Oleksiejczuka! Kapitalna walka Polaka

Oleksiejczuk zaczął spokojnie, ewidentnie chciał zobaczyć, co przygotował na niego rywal. Dumas atakował wysokimi kopnięciami, ale Polak nic sobie z nich nie robił. Po chwili to "Husarz" zaczął dominować, aktywował lewą rękę, która raz po raz trafiała w głowę czy też korpus przeciwnika. W końcu trafił lewym przedramieniem, a walka przeniosła się do parteru. Tam nasz reprezentant zaatakował łokciami i pięściami. Sędzia wobec braku obrony ze strony Amerykanina przerwał starcie. Pojedynek trwał 2 minuty i 49 sekund.

- To najlepsza chwila w moim życiu. Husarz nigdy się nie poddaje - powiedział po wygranej Polak.

Oleksiejczuk przystępował do tej walki po serii trzech porażek z rzędu, ale często brał walki bez pełnego okresu przygotowawczego, a dodatkowo z mocnymi rywalami. Polak przegrał ostatnio kolejno z Michelem Pereirą, Kevinem Hollandem oraz Sharą Magomedovem.

Polak całkowicie zmienił przygotowania do walki z Dumasem. "Husarz" wyjechał do Sao Paulo, by trenować w zyskującym coraz większą popularność klubie Fighting Nerds. Jednym z jego trenerów był Caio Borralho, który w przeszłości pokonał Oleksiejczuka w UFC. - Brazylia jest moim drugim domem - dodał w wywiadzie po walce z Dumasem.

Dzięki wygranej rekord Polaka w UFC to teraz 8 wygranych, 7 porażek i jedna walka uznana za nieodbytą. W kategorii średniej "Husarz" ma obecnie 4 zwycięstwa i 4 przegrane.

IM, Polsat Sport