W premierowej odsłonie, przy stanie 6:10 doszło do niespodziewanej sprzeczki między zawodnikami drużyny z Jastrzębia-Zdroju - Łukaszem Kaczmarkiem i Norbertem Huberem.

– Ta kłótnia była dosyć dziwna. Łukasz Kaczmarek i Tomasz Fornal uspokajali Norberta Hubera. Później to miało ciąg dalszy na czasie. Tak bywa w zespole, ale jest to zaskakujące, bo był to początek meczu, jastrzębianie przegrywali i nie powinni wprowadzać zamieszania we własne szeregi – powiedział w studiu Polsatu Sport Jakub Bednaruk.

– Wiadomo, to są emocje. Na koniec razem świętujemy ten sukces. Wiele lat razem graliśmy w klubie i w reprezentacji, świetnie się znamy – skomentował całą sytuację Łukasz Kaczmarek.

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla co prawda przegrali w pierwszym secie, w kolejnych jednak okazali się lepsi od rywali. Wymiana zdań nie wpłynęła więc negatywnie na końcowy rezultat.

Sytuacja w materiale wideo: