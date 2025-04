Szczęsny goni legendę. Potrzeba już naprawdę niewiele. Szaleństwo!

Szczęsny dołączył do Barcelony w niecodziennych okolicznościach. W sierpniu zeszłego roku Polak zdecydował się zakończyć karierę i odejść na emeryturę. We wrześniu bardzo poważnej kontuzji doznał natomiast podstawowy golkiper Katalończyków, Marc-Andre ter Stegen. Włodarze hiszpańskiego klubu, poszukując zastępcy dla Niemca, zwrócili się do Szczęsnego. Ten postanowił natomiast dla Barcelony wznowić karierę.

ZOBACZ TAKŻE: Szczęsny z nagrodą MVP! Barcelona powiększyła przewagę nad Realem



W pierwszych miesiącach pobytu w klubie Polak był rezerwowym. Na początku roku wskoczył jednak między słupki i już nie oddał miejsca. Szczęsny prezentuje wysoką formę i stał się talizmanem Barcelony - z nim w składzie drużyna nie przegrała żadnego meczu. Licznik wskazuje 22 spotkania.



Szczęsny znajduje się tym samym na czwartym miejscu na liście piłkarzy, którzy zaliczyli najwięcej gier bez porażki po dołączeniu do Barcelony. Przed nim teraz prawdziwa legenda - Johan Cruyff. Holender nie przegrał 23 kolejnych meczów.



Pierwsza dwójka tej zaszczytnej klasyfikacji to natomiast Paulinho i Cesc Fabregas. Zaliczyli oni odpowiednio 25 i 30 spotkań bez porażki. Szczęsny, aby zostać samodzielnym liderem, potrzebuje więc jeszcze dziewięciu wygranych lub zremisowanych meczów.



Terminarz Barcelony w najbliższych tygodniach będzie jednak bardzo wymagający. Katalończycy zagrają między innymi z Borussią Dortmund, Realem Madryt, a także - w przypadku awansu do półfinału LM - Bayernem Monachium lub Interem Mediolan.