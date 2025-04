Historia wybitnego trenera ponownie doceniona. "Legenda. Hubert Jerzy Wagner" z kolejną nominacją

Film "Legenda. Hubert Jerzy Wagner", opowiadający o wybitnym trenerze siatkarskim, został nominowany do nagrody "Melchiory 2025" w kategorii reportaż telewizyjny. To kolejne wyróżnienie dla obrazu, opowiadającego historię szkoleniowca, który poprowadził "Biało-Czerwonych" do złotych medali mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.