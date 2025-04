Po porażce w Sewilli z Betisem 0:2 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym piłkarskiej Ligi Konferencji trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec przyznał, że trudno być zadowolonym, gdy się przegrywa, ale podkreślił, że widzi postęp drużyny w konfrontacji z uznanymi europejskimi firmami.

Obie bramki mistrzowie Polski stracili w pierwszej połowie, po strzałach Cedrica Bakambu i Jesusa Rodrigueza; ta druga padła tuż przed zejściem piłkarzy z murawy na przerwę.



- Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni, bo przegraliśmy mecz, ale na pewno ja jako trener widzę postęp drużyny. Uważam, że ten mecz dał nam momentami wiarę w to, że drugie spotkanie może być równie konkurencyjne albo jeszcze lepsze w naszym wykonaniu. Wynik tutaj to 0:2, ale myślę, że zdobyta przez nas bramka w Białymstoku może doprowadzić do tego, że rewanż będzie ciekawy - powiedział szkoleniowiec na pomeczowej konferencji prasowej.



Hiszpańskie media były natomiast innego zdania. Dziennikarze podkreślali, że Betis zdominował mistrzów Polski i jedną nogą jest już w półfinale.

"Villamarin świętowało kolejne zwycięstwo i ważny krok w kierunku gry w europejskich półfinałach po raz pierwszy w historii. Nadszedł czas, aby dokończyć dzieła w Białymstoku w przyszłym tygodniu" – napisał dziennik "ABC".

Jagiellonia - Betis. Gdzie obejrzeć? Kiedy? Transmisja TV i stream online

Mecz Jagiellonia Białystok - Real Betis rozpocznie się w czwartek 17 kwietnia o godzinie 18:45. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1 i Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go. Początek przedmeczowego studia o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1.