Międzynarodowa Federacja Siatkarska wprowadza zmiany. Dotyczą m.in. rankingu i wideoweryfikacji

Spośród zmian zaproponowanych przez komisje i rady, Międzynarodowa Konfederacja Siatkarska (FIVB) zatwierdziła m.in. zwiększenie liczby meczów, które będą punktowane w światowym rankingu. Zgodnie z nowymi zasadami, każda kontynentalna federacja może włączyć do grona "rankingowych" imprez dwa doroczne wydarzenia, a każdy związek regionalny - jedno. Warunkiem jest uczestnictwo w imprezie co najmniej czterech seniorskich drużyn narodowych.

ZOBACZ TAKŻE: Polsat SiatCast z Tomaszem Fornalem. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Ciekawe nowinki wprowadzono w zasadach gry. Jak czytamy w tekście opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej FIVB (fivb.com), "by ograniczyć liczbę nagle przerywanych wymian, zespoły nie będą już mogły poprosić o challenge w trakcie akcji. Zamiast tego, zespoły mogą prosić o challenge po zakończeniu wymiany, celem weryfikacji decyzji sędziów dotyczącej dowolnego zagrania w trakcie akcji, włączając serwis".

Poinformowano także o zatwierdzeniu do testów nowej interpretacji tak zwanego "podwójnego odbicia" - zarówno w siatkówce halowej, jak i w plażowej. "Podwójny kontakt będzie dozwolony w czasie wystawy, o ile piłka pozostanie po niej po tej samej stronie boiska, a za błędy uznawane będą tylko dwa wyraźnie następujące po sobie dotknięcia piłki. W przypadku piłek zagrywanych na stronę przeciwnika, jak również w przypadku piłek rzuconych i niesionych, wciąż obowiązywać będzie obecna interpretacja" - czytamy w komunikacie FIVB.

W siatkówce halowej "okresem próbnym" dla nowej wykładni przepisu o "podwójnym odbiciu" będą rozgrywki Ligi Narodów 2025. W siatkówce plażowej będą to turnieje rangi Elite w Gstaad i Montrealu oraz imprezy rangi Challenge w Brazlii oraz w Baden.

Inny testowany przepis dotyczyć będzie błędu ustawienia, a sprawdzianem dla niego będą Liga Narodów oraz mistrzostwa świata. Postanowiono, że podstawą do wywołania takiego błędu w drużynie odbierającej, będzie jej ustawienie w chwili gwizdka sędziego. Natomiast momentem, od którego zawodnicy i zawodniczki mogą zmieniać swoje pozycje na boisku, jest moment wyrzutu piłki przez gracza serwującego.

FIVB podejmuje także próbę zwiększenia roli liczby kobiet na stanowiskach trenerskich - w tym celu wszystkie kobiece reprezentacje uczestniczące w Lidze Narodów 2026 oraz w mistrzostwach świata poszczególnych kategorii wiekowej, będą musiały mieć w zgłoszonych na mecz sztabach szkoleniowych przynajmniej jedną kobietę.

Ujednolicono też imprezy mistrzowskie w kategorii U17 z kategoriami U19 i U21, jeśli chodzi o liczbę uczestników (24), proces kwalifikacji, formułę rozgrywania turnieju i przyznawane punkty rankingowe. Liczebność kadr zespołów, które biorą udział w juniorskich i młodzieżowych Mistrzostwach Świata, zwiększono z 12 do 14 graczy.

Zmieniono także okres, po którym drużyna jest uznawana za nieaktywną. Do tej pory był to rok, od 2025 roku będą to dwa lata. Zdecydowano również o organizacji Kongresu Medycznego FIVB w 2026 roku.

Jeśli chodzi o siatkówkę plażową, testowany będzie przepis umożliwiający trenerom plażowych duetów na przekazywanie uwag zawodnikom z poziomu boiska. Ta zasada będzie obowiązywała w piętnastu turniejach, które zostaną rozegrane od 23 lipca do 5 października 2025 roku - czterech o randze Elite, trzech rangi Challenge oraz ośmiu rangi Futures. Jeśli testy wypadną pozytywnie, ich druga faza obejmie wszystkie pozostałe rozgrywki w 2025 i 2026 roku, włącznie z Mistrzostwami Świata 2025.

W plażowej odmianie dyscypliny będą też obowiązywać takie same zasady, co w siatkówce halowej, jeśli chodzi o challenge - w przypadku, gdy ocena danej sytuacji przy pomocy wideoweryfikacji będzie niemożliwa, decyzja sędziów pozostanie w mocy, natomiast drużyna, która o challenge poprosiła, nie straci go.

Wprowadzone aktualizacje kwestii prawnych dotyczą m.in. możliwości zmieniania przez zawodników i zawodniczki "federacji macierzystych" ("Federation of Origin"). Komisja prawna FIVB postanowiła, że siatkarz lub siatkarka mogą taką federację zmienić, zanim zostaną oficjalnie zgłoszeni do drużyny narodowej swojej pierwotnej federacji, lub przed ukończeniem osiemnastego roku życia.

W specjalnym przypadku, dotyczącym graczy zamieszkujących w danym kraju przez co najmniej osiem lat, zwiększono granicę wieku umożlwiającą skorzystanie z przepisu o zmianie federacji do 38 lat. W tym konkretnym przypadku, wcześniejsze występy w drużynie narodowej "federacji macierzystej" nie wykluczają możliwości dokonania zmiany, wykluczają natomiast możliwość gry dla drużyny narodowej nowej federacji.

Dodatkowo, FIVB ustanowiło Światowy Dzień Siatkówki, który przypadnie na 7 lipca - dzień, w którym w 1895 roku twórca zasad gry William Morgan dokonał pierwszej publicznej prezentacji dyscypliny.

za FIVB.org - Grzegorz Wojnarowski

GW, Polsat Sport