Nie przyjechała na Billie Jean King Cup, zagrała w innym turnieju. Federacja wściekła na tenisistkę

Triumfatorka Chennai Open 2022 (w finale pokonała w trzech setach Magdę Linette) była przewidziana do gry w meczach z Brazylijkami i Hiszpankami, gdyż z powodu problemów zdrowotnych z czeskiej kadry wypadły między innymi Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Karolina Muchova i Marketa Vondrousova.

Kapitan drużyny Petr Pala uznał, że 19-latka będzie idealną kandydatką do gry zarówno w singlu, jak i w deblu. Fruhvirtova, mimo młodego wieku, ma już bowiem spore doświadczenie, zdobyte zarówno w Tourze, jak i reprezentacji (grała w Billie Jean King Cup w 2022 roku). Nastolatka odmówiła jednak przyjazdu na eliminacyjne spotkania, tłumacząc się sprawami rodzinnymi.

Okazało się jednak, że rzekome sprawy rodzinne nie były dla Lindy Fruhvirtovej przeszkodą w... wystąpieniu w turnieju WTA w Rouen! Czeszka w półfinale eliminacji zmagań we Francji pokonała Włoszkę Jessicę Pieri, ale w decydującym spotkaniu musiała uznać wyższość Serbki Aleksandry Krunić. Fruhvirtova wystąpi jednak w turnieju głównym, gdyż z powodów zdrowotnych (ból pleców) wycofała się z niego Caroline Garcia.

- Ta wiadomość była dla nas szokiem i początkowo nie chcieliśmy w nią wierzyć. Linda Fruhvirtova powiedziała nam, że z ważnych powodów rodzinnych nie może przyjechać na Billie Jean King Cup, ale za to wystąpiła w turnieju we Francji. Nie potrafimy sobie wyobrazić, że można zrobić coś takiego! To coś, czego na pewno nie będziemy akceptować - grzmiał w rozmowie z dziennikiem "Blesk" Jakub Kotrba, prezes Czeskiego Związku Tenisowego.

Reprezentacja Czech zajęła w eliminacjach Billie Jean King Cup 2. miejsce w grupie B. Nasze południowe sąsiadki pokonały w pierwszym meczu Brazylię, ale w decydującym o awansie starciu uległy 1-2 Hiszpankom.