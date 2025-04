Poniedziałkowy mecz w Gdańsku Lechii z FKS Stalą Mielec, który zakończy 28. kolejkę ekstraklasy, może mieć kluczowe znaczenie dla układu dolnych rejonów tabeli.

- Chcemy powtórzyć sposób gry ze zwycięskiego 1:0 spotkania z Jagiellonią – przyznał trener gospodarzy John Carver.

- Odkąd jestem w Gdańsku, to każdy mecz jest dla nas najważniejszy i na razie nic się po tym względem nie zmieniło. Teraz presja, z racji miejsc zajmowanych przez obie drużyny, jest jednak trochę większa i wiadomo, że nikt nie chce ponieść porażki. Musimy być cierpliwi, gramy też u siebie, co jest naszym atutem. Chcemy powtórzyć sposób gry i podejście do spotkania jak to miało miejsce z Jagiellonią, którą pokonaliśmy u siebie 1:0 – powiedział angielski szkoleniowiec na konferencji prasowej w Gdańsku.

W poniedziałek w Lechii nie wystąpi środkowy obrońca Bujar Pllana, który musi pauzować za żółte kartki. Zdrowy jest natomiast środkowy pomocnik Rifet Kapic, który nie zagrał w Łodzi z Widzewem.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.