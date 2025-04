Szczęsny odsunięty od składu po powrocie ter Stegena? Polak zareagował

Ter Stegen doznał kontuzji 22 września w ligowym meczu z Villarrealem. Początkowo zastąpił go Inaki Pena. W październiku Barcelona ściągnęła "z emerytury" Szczęsnego. Polski bramkarz w tym sezonie wystąpił w 22 meczach i "Duma Katalonii" nie przegrała żadnego z nich. 12 razy zachował czyste konto.

Zapytany, czy uważa się za lepszego bramkarza niż Niemiec, Szczęsny przypomniał, że ter Stegen od wielu lat prezentuje bardzo wysoki poziom.

- Wygrał Ligę Mistrzów, a ja nie. Bardzo go podziwiam, więc porównywanie nas nie ma większego sensu. Wrócił do treningów, a kiedy będzie mógł grać w meczach, to nie będzie bramkarzy, którzy mogliby się z nim równać. Wraca do treningów po bardzo poważnej kontuzji – powiedział.

- Mam nadzieję, że jeśli decyzja pójdzie w drugą stronę, Marc też to zrozumie. Mamy dobre relacje. Uszanujemy decyzję trenera Hansiego Flicka bez względu na to, co się stanie, ponieważ obaj chcemy jak najlepiej dla drużyny - dodał.

Szczęsny występował w Arsenalu, Romie i Juventusie, ale w żadnym z tych klubów nie wygrał Ligi Mistrzów. Teraz ma wielką szansę na wywalczenie tego trofeum. Barcelona jest bliska awansu do półfinału. Tydzień temu wygrała 4:0, więc jest w komfortowej sytuacji przed rewanżem w Dortmundzie.

- Wydaje się, że wszystko jest już przesądzone, ale tak nie jest. Naszym celem jest zwycięstwo – zadeklarował Szczęsny.

Skład Barcelony jest bardzo młody. W tym sezonie bryluje 17-letni Lamine Yamal. 36-letni Robert Lewandowski i niespełna 35-letni Szczęsny to obecnie najstarsi piłkarze w ekipie z Katalonii. Polski bramkarz przyznał, że wraz z wiekiem coraz lepiej radzi sobie z presją.

- Staram się pomagać młodszym członkom zespołu. Są bardziej entuzjastyczni i energiczni, podczas gdy ja zachowuję spokój i opanowanie. Moja znajomość języka hiszpańskiego nie jest zbyt dobra, ale swoim nastawieniem staram się uspokoić młodszych graczy - wyjaśnił.

Szczęsny wciąż nie wie, czy w przyszłym sezonie będzie zawodnikiem Barcelony.

- Mam kontrakt do końca sezonu i chcę skupić się na pozostałych ważnych meczach. Nie chcę marnować energii na kwestie kontraktowe ani myślenie o swojej przyszłości. Chcę dać z siebie wszystko dla Barcelony - oświadczył.

Polak przypomniał, że kilka miesięcy temu zakończył karierę i odpoczywał na plaży, a teraz gra dla jednej z najlepszych drużyn w Europie.

- Wygrywanie jest tym, co kocham najbardziej. Niemożliwe byłoby myślenie o wygrywaniu tak ważnych rozgrywek po przejściu na emeryturę. Jestem coraz bliżej triumfu w Lidze Mistrzów, co jest moim marzeniem - przyznał.

Szczęsny pochwalił Lewandowskiego, który w tym sezonie strzelił 40 goli dla Barcelony.

- Robert jako pierwszy przywitał mnie na lotnisku. Wcześniej zachęcał mnie do przejścia do Barcelony. Potem bardzo pomógł mi i mojej rodzinie. Miałem wielkie szczęście, że mogłem zgrać się z grupą, która bardzo mi pomogła, ponieważ powrót z emerytury był to dla mnie trudny. Musiałem ponownie zmienić swoje nastawienie i przyzwyczaić się do regularnej gry - podkreślił.

Wtorkowy mecz w Dortmundzie ma szczególne znaczenie dla Lewandowskiego, który grał w Borussii w latach 2010-14. W tym czasie dwukrotnie wygrał Bundesligę oraz wywalczył Puchar i Superpuchar Niemiec.

PAP