Tie-break w decydującym meczu. Drużyna Magdaleny Stysiak znów zagra o złoto

Broniące tytułu mistrzowskiego i najlepsze w fazie zasadniczej obecnych rozgrywek ligi tureckiej Fenerbahce rywalizację z czwartym w rundzie ligowej Galatasaray zaczęło od zaskakującej porażki 2:3. Po tej przegranej z posady trenera żółto-niebieskich zwolniony został Marco Fenoglio.

ZOBACZ TAKŻE: Polsat SiatCast z Tomaszem Fornalem. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Do drugiego spotkania półfinałowego drużyna Stysiak przystępowała już z nowym szkoleniowcem - Marcelo Abbondanzą. Pod jego wodzą wygrała 3:1 i wyrównała stan serii.

O awansie do finału rozstrzygnęło trzecie starcie, w którym w roli gospodarza występowało Fenerbahce. Obrończynie tytułu zaczęły mecz świetnie - w pierwszej partii prowadziły 8:2, 12:6 i 21:16. Końcówka seta należała jednak do siatkarek Galatasaray, które wyrównały na 23:23, a po bloku rezerwowej Yasemin Ozel na Arynie Fiedorowcewej wygrały 25:23.

Druga odsłona do stanu 14:13 dla Fenerbahce była wyrównana. Potem, przy zagrywce swojej liderki Melissy Vargas, aktualne mistrzynie Turcji w krótkim czasie zbudowały sześciopunktową przewagę (19:13), którą utrzymały do końca seta, zwyciężając 25:20.

W trzecią partię zdecydowanie lepiej weszła drużyna Galatasaray (8:3). Później drużyna trenera Abbondanzy zmniejszyła straty do dwóch punktów (16:14), ale w końcowym fragmencie tej części spotkania przyjezdne odzyskały inicjatywę i wygrały wysoko - 25:16.

Będąc o zaledwie jednego seta od porażki w walce o finał, która byłaby wielką sensacją, zawodniczki Fenerbahce pokazały dużą klasę i dwie ostatnie partie meczu wygrały bardzo zdecydowanie. Czwartą zaczęły od prowadzenia 9:1, by zwyciężyć w niej aż 25:13. W piątej, po dobrym starcie Galatasaray (3:1, 5:3), szybko odrobiły straty. Przy zmianie stron to one prowadziły 8:5, a tie-breaka zakończyły wygraną 15:9.

Najwięcej punktów dla zwyciężczyń zdobyła Vargas - 22. Atakująca Fenerbahce i reprezentacji Turcji atakowała z 48-procentową skutecznością (20/42) i miała 2 asy serwisowe. Tylko o jeden punkt mniej zapisała na swoim koncie przyjmująca Ana Cristina, która zanotowała aż 6 punktowych bloków. Magdalena Stysiak pełniła w tym spotkaniu rolę zmienniczki, na boisku pojawiała się w pierwszym i czwartym secie.

W zespole Galatasaray najlepiej punktującą siatkarką była Katarina Lazović. Serbska skrzydłowa zdobyła 20 punktów (16/38 w ataku, 3 asy serwisowe, 1 blok).

Fenerbahce zagra w finale ligi tureckiej po raz piąty z rzędu i ma szansę na trzeci kolejne mistrzostwo. Finałowym rywalem obrończyń tytułu będzie inna drużyna ze Stambułu, Vakifbank, który w swojej półfinałowej serii pokonał 2-0 ubiegłorocznego srebrnego medalistę, Eczacibasi.

Rywalizacja w finale toczyć się będzie do trzech zwycięstw.



Vodafone Sultanlar Ligi, trzeci mecz półfinałowej serii

Fenerbahce Medicana Stambuł - Galatasaray Daikin Stambuł 3:2 (23:25, 25:20, 16:25, 25:13, 15:9)

Fenerbahce Medicana: Bojana Drca (7), Melissa Vargas (22), Aryna Fiedorowcewa (19), Ana Cristina (21), Eda Erdem (5), Asli Kalac (7), Gizem Orge (libero) oraz Magdalena Stysiak, Ozlem Guven, Meliha Diken, Arelya Karasoy.

Galatasaray Daikin Stambuł: Britt Bogaerts (3), Alexia Carutasu (15), Katarina Lazović (20), Ilkin Aydin (15), Yasemin Guveli (6), Aycin Akyol (8), Eylul Yatgin (libero) oraz Sude Hacimustafaoglu, Aslihan Kilic, Yasemin Ozel (2).

Stan rywalizacji: 2:1 dla Fenerbahce Medicana Stambuł.

Awans do finału: Fenerbahce Medicana Stambuł.

GW, Polsat Sport