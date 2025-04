Trzy szybkie sety w Mielcu. Rywalizacja o 7. miejsce w Tauron Lidze rozstrzygnięta

W każdym z trzech setów wtorkowego spotkania policzanki były wyraźnie lepsze od drużyny z Mielca. W pierwszej partii miejscowe prowadziły tylko na początku (3:1), potem LOTTO Chemik szybko zbudował wysoką przewagę (13:6) i utrzymał ją do końca tej części meczu, wygrywając 25:18.

ZOBACZ TAKŻE: Tytuł dla siatkarek z Poznania! W finale decydował tie-break

Drugi set do pewnego momentu przebiegał według podobnego scenariusza - przyjezdne prowadziły w nim 12:6 i 16:10. Później ITA TOOLS Stal zdołała zmniejszyć straty do dwóch punktów (19:17), jednak końcówka należała do drużyny z Polic, która zwyciężyła 25:19.

W trzeciej odsłonie mielczanki miały dobry początek (3:1, 6:4), jednak od stanu 8:8 przegrały pięć wymian z rzędu i nie zdołały już odrobić poniesionych wówczas strat. Siatkarki LOTTO Chemika do końca meczu kontrolowały sytuację na boisku. Partię wygrały 25:18, cały mecz 3:0 i to one zakończyły sezon na siódmym miejscu.



Najlepszą zawodniczką spotkania została wybrana środkowa bloku zwycięskiej ekipy Dominika Pierzchała, która zdobyła dla swojego zespołu aż 18 punktów (11/21 w ataku - 52 procent skuteczności, 5 punktowych bloków, 2 asy serwisowe).

W drużynie pokonanych najlepiej punktowała atakująca Oliwia Sieradzka - aktualna liderka rankingu punktujących Tauron Ligi zakończyła spotkanie z dorobkiem 12 punktów.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Tauron Liga, drugi mecz o 7. miejsce

ITA TOOLS Stal Mielec - LOTTO Chemik Police 0:3 (18:25, 19:25, 18:25)

ITA TOOLS Stal: Ariadna Priante, Oliwia Sieradzka (12), Aleksandra Kazała (7), Emilia Mucha, Agata Milewska (6), Gabriela Ponikowska (3), Klaudia Łyduch (libero) oraz Zuzanna Kuligowska (6), Rozalia Moszyńska (4), Monika Głodzińska (1), Aleksandra Adamczyk, Aleksandra Walczak, Izabela Dąbrowska.

LOTTO Chemik: Katarzyna Partyka (6), Julia Hewelt (13), Martyna Nowakowska-Grajber (12), Julia Orzoł (8), Dominika Pierzchała (18), Magdalena Ociepa (3), Agata Nowak (libero) oraz Eliza Ropela-Puzdrowska (libero).

Pierwszy mecz: 3:1 dla LOTTO Chemika Police.

Zwycięzca dwumeczu o 7. miejsce: LOTTO Chemik Police.

GW, Polsat Sport