Tytuł dla siatkarek z Poznania! W finale decydował tie-break

Turniej finałowy mistrzostw Polski kadetek rozegrano w Proszowicach w województwie małopolskim. W imprezie wystartowało osiem zespołów, które w pierwszej fazie podzielono na dwie grupy: UKS Volley 34 Łódź, MUKS Joker Świecie, EWL #VolleyWrocław, UKS SMS Police (grupa A) oraz UKS Varsovia Warszawa, PGE SMS Solna Wieliczka, PGE LTS Legionovia Legionowo, Enea Energetyk Poznań (grupa B).

Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup wywalczyły awans do półfinałów. Nie było w nich wielkich emocji. Siatkarki z Polic w trzech setach ograły Legionovię, a Energetyk pokonał 3:0 ekipę z Łodzi.

Ciekawiej było w meczach o medale. PGE LTS Legionovia Legionowo wygrała z UKS Volley 34 Łódź 3:1. Pierwszy i trzeci set były bardzo wyrównane, w drugim i czwartym dość pewnie wygrywały zawodniczki z Legionowa i to one ostatecznie sięgnęły po brązowy medal.

W finale oglądaliśmy walkę set za set, co doprowadziło do tie-breaka. Przyniósł on sporo emocji i wygraną zespołu Enea Energetyk Poznań nad UKS SMS Police 15:13.

Siatkarki z Poznania wywalczyły więc złoto mistrzostw Polski kadetek 2025. Przypomnijmy, że drużyna Enea Energetyk Poznań w marcu triumfowała w mistrzostwach Polski juniorek.

Najlepszą zawodniczką (MVP) turnieju wybrana została przyjmująca poznańskiej drużyny Liliana Wójcik (rocznik 2008). Wywalczyła ona w finałowym starciu 20 punktów.

Wyniki decydujących meczów:

2025-04-12: UKS SMS Police – PGE LTS Legionovia Legionowo 3:0 (25:16, 25:17, 25:20) /półfinał

2025-04-12: UKS Volley 34 Łódź – ENEA Energetyk Poznań 0:3 (18:25, 17:25, 18:25) /półfinał

2025-04-13: PGE LTS Legionovia Legionowo – UKS Volley 34 Łódź 3:1 (23:25, 25:20, 26:24, 25:16) /mecz o 3. miejsce

2025-04-13: UKS SMS Police – ENEA Energetyk Poznań 2:3 (22:25, 25:19, 24:26, 25:21, 13:15) /finał.

Nagrody indywidualne MP juniorek młodszych:

MVP: Liliana Wójcik (Enea Energetyk Poznań)

najlepsza atakująca: Alicja Koprowska (UKS SMS Police)

najlepsza rozgrywająca: Helena Karsznia (UKS SMS Police)

najlepsza środkowa: Weronika Janusz (ENEA Energetyk Poznań)

najlepsza libero: Julia Kędzierska (PGE LTS Legionovia Legionowo)

najlepsza przyjmująca: Aleksandra Wika (UKS SMS Police).

Klasyfikacja końcowa MP juniorek młodszych Proszowice 2025:

1. Enea Energetyk Poznań

2. UKS SMS Police

3. PGE LTS Legionovia Legionowo

4. UKS Volley 34 Łódź

5. EWL #VOLLEYWrocław

6. UKS Varsovia Warszawa

7. PGE SMS Solna Wieliczka

8. MUKS Joker Świecie.